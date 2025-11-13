13 de noviembre de 2025 - 18:16

Reciclar las botellas de vidrio ahora está a la moda: la alternativa ecológica para decorar tu casa

Esta es una opción ideal para quienes buscan renovar la estética de su hogar con objetos hechos a mano, sin generar gastos innecesarios.

Paso a paso para reciclar botellas de vidrio en casa
Paso a paso para reciclar botellas de vidrio en casa

Foto:

Por Redacción

Reciclar en casa ofrece alternativas creativas para reducir residuos y transformar objetos cotidianos en piezas decorativas. Entre los materiales más versátiles se destacan las botellas de vidrio y las latas de gaseosa, elementos frecuentes en cualquier hogar que suelen terminar en la basura sin mayor utilidad.

Leé además

El truco de limpieza ideal para el hogar: elimina olores del baño con ingredientes naturales.

Sólo debes reciclar 1 ingrediente: el método de limpieza que está de moda y puede renovar tu baño

Por Redacción
no es un florero ni un vaso: reciclar las botellas de vino vacias esta de moda para decorar

No es un florero ni un vaso: reciclar las botellas de vino vacías está de moda para decorar

Por Daniela Leiva
Cómo reciclar las botellas de vidrio para decorar tu living.
Cómo reciclar las botellas de vidrio para decorar tu living.
Cómo reciclar las botellas de vidrio para decorar tu living.

Sin embargo, con un mínimo de trabajo manual y algunos materiales básicos, es posible convertirlos en lámparas ecológicas que aportan un toque cálido, artesanal y sustentable a distintos espacios de la casa.

Este tipo de iniciativa combina estética, conciencia ambiental y ahorro económico. En lugar de adquirir artículos de iluminación costosos, se aprovechan objetos en desuso para fabricar piezas únicas que pueden adaptarse a distintos estilos decorativos, desde lo rústico hasta lo moderno.

Transformar botellas de vidrio en lámparas colgantes no solo es una actividad divertida y creativa, sino que también tiene numerosos beneficios.
Transformar botellas de vidrio en lámparas colgantes no solo es una actividad divertida y creativa, sino que también tiene numerosos beneficios.
Transformar botellas de vidrio en lámparas colgantes no solo es una actividad divertida y creativa, sino que también tiene numerosos beneficios.

Materiales necesarios para reciclar

  • Botellas o frascos de vidrio

  • Latas de gaseosa vacías

  • Alambre maleable

  • Alicate o pinza

  • Objeto punzante (puede ser un clavo grueso o destornillador)

  • Velas a pilas o luces LED pequeñas

    Reciclaje
    Con algunos elementos se puede dejar atrás las botellas de vidrio para darle otro uso.

    Con algunos elementos se puede dejar atrás las botellas de vidrio para darle otro uso.

Procedimiento paso a paso

- Preparación de las botellas

Comenzá cortando con cuidado la parte superior de cada botella o frasco de vidrio. Para hacerlo con precisión, se recomienda utilizar un cortavidrios o sumergir el recipiente parcialmente en agua caliente y luego en agua fría, repitiendo el proceso hasta que el vidrio se desprenda solo. Este paso debe realizarse con guantes y protección ocular para evitar accidentes.

- Corte de las latas

Una vez listas las botellas, tomá las latas vacías y cortá su base dejando un pequeño margen de altura, de modo que quede una superficie firme para trabajar. En esa base, realizá tres orificios en posiciones equidistantes (como si formaran un triángulo). Servirán para pasar las tiras de alambre que sostendrán la estructura.

- Preparación del soporte de alambre

Cortá tres tiras de alambre maleable del mismo largo. Con ayuda del alicate, formá un pequeño rulo o anilla en uno de los extremos de cada tira. Luego, pasá el extremo opuesto por los orificios de la lata y hacé otro rulo en el otro lado para asegurar cada tira.

- Unión con las botellas

Dá vuelta la lata con las tiras ya colocadas y apoyala sobre la boca cortada de la botella. Doblá las tiras de alambre hacia afuera, rodeando el borde del vidrio para que el conjunto quede firme. Este diseño permite que la lata actúe como base de la lámpara y el vidrio funcione como difusor de luz.

- Colocación de la luz

En el interior de la botella colocá una vela a pilas o una luz LED pequeña. Evitá usar velas convencionales para prevenir el sobrecalentamiento del vidrio.

El resultado es una luminaria ecológica adaptable a distintos ambientes: puede usarse como centro de mesa, lámpara colgante o decoración para exteriores. Además, su elaboración promueve la reutilización de materiales que normalmente se descartan, lo que fomenta una práctica sustentable y accesible.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los televisores viejos ya no se tiran: la nueva tendencia que te permite reciclar sin gastar de mas

Los televisores viejos ya no se tiran: la nueva tendencia que te permite reciclar sin gastar de más

Por Redacción
Reciclar en el hogar no requiere de herramientas complejas.

Ideal para principiantes: cuáles son los consejos para reciclar dentro de casa de forma eficiente

Por Redacción
que hacer si rompiste un espejo: la nueva moda de reciclar en casa para deshacerte de la mala suerte

Qué hacer si rompiste un espejo: la nueva moda de reciclar en casa para deshacerte de la mala suerte

Por Redacción
En el jardín, la jardinería y las plantas, nada se desperdicia realmente.

Renovar tu jardín ya no es complicado: el truco para reciclar que es viral en todas las redes

Por Redacción