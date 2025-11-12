Los televisores viejos ya no se tiran: la nueva tendencia que te permite reciclar sin gastar de más

Los televisores antiguos , en especial los modelos de tubo, dejaron de ocupar el centro del hogar con la llegada de las pantallas planas, pero lejos de quedar relegados al desuso, se pueden reciclar y transformar en piezas decorativas o funcionales que recuperan su valor.

Este fenómeno de reciclaje surge como una respuesta sostenible frente al descarte de residuos electrónicos , lo que promueve el aprovechamiento de materiales y la reconversión de objetos que parecían obsoletos. En este caso, el reciclaje del televisor puede derivar en:

Reciclar los televisores antiguos puede ser una gran oportunidad para mejorar la decoración de casa.

- Una lámpara LED

- Un terrario

- Un minibar

- Un refugio para mascotas

Materiales necesarios para crear una lámpara LED

- Televisor antiguo (preferentemente CRT)

- Destornilladores y guantes de protección

- Tiras LED adhesivas

- Fuente de alimentación compatible

- Lámina de acrílico o plástico blanco (opcional)

- Cinta aisladora y herramientas básicas

- Pintura o accesorios decorativos

Reciclar televisores antiguos

El paso a paso

- Desempolvar y limpiar el exterior del televisor.

- Desarmar con precaución o solicitar ayuda profesional.

- Retirar los componentes internos y el tubo.

- Lijar bordes cortantes y limpiar el interior.

- Instalar las tiras LED en la carcasa.

- Comprobar el funcionamiento del sistema.

- Reinstalar el frente del televisor.

- Cerrar la carcasa y asegurar los componentes.

- Personalizar con pintura o detalles decorativos.

Opciones alternativas

Existen, además, otras alternativas de reciclaje creativo. Un televisor viejo puede convertirse en un terrario cerrado que albergue plantas y musgos, ofreciendo un microambiente natural dentro de un marco vintage. Otra opción consiste en usar la carcasa como minibar doméstico o como refugio para gatos, aprovechando el espacio interior y la estructura sólida.

Reciclar televisores antiguos

Su valor de colección

Más allá del valor decorativo, algunos televisores tienen un atractivo especial para coleccionistas y aficionados a los videojuegos clásicos. Los modelos fabricados entre las décadas del sesenta y el noventa reproducen con fidelidad la experiencia visual de consolas como NES, Sega Genesis o Super Nintendo.

Quienes prefieran una salida responsable y solidaria también pueden optar por donarlo a organizaciones benéficas locales. Muchas instituciones reciben este tipo de equipos electrónicos.