Cómo limpiar electrodomésticos de acero inoxidable y hacer que brillen

Los electrodomésticos de acero inoxidable lucen elegantes y modernos, pero mantenerlos limpios puede ser un desafío. Las manchas , huellas y marcas de agua se notan enseguida, sobre todo si hay chicos o se cocina a diario. Con algunos trucos caseros podés devolverles el brillo original sin dañarlos.

Usá un paño de microfibra o una esponja suave . Mezclá unas gotas de jabón para platos con agua tibia y pasá el trapo siguiendo la dirección de la veta del metal .

Enjuagá con otro paño húmedo y terminá con uno seco para sacar el brillo final . Este método es ideal para heladeras, hornos o lavavajillas.

Si no tenés un limpiador específico, podés usar agua con gas para eliminar polvo y huellas. Colocala en un rociador y aplicala con un paño de microfibra.

También podés usar unas gotas de vinagre blanco , pero en superficies pequeñas y enjuagando enseguida para evitar olores o residuos.

3. Cómo mantener el brillo por más tiempo

El secreto está en la constancia. Limpiá los electrodomésticos una o dos veces por semana y evitá productos abrasivos como la lana de acero o la lavandina, que pueden rayar o corroer el material.

Para un toque final, pasá una mínima cantidad de aceite mineral o aceite de oliva sobre un paño seco y frotá suavemente en la dirección de la veta.

Con estos pasos, tus electrodomésticos de acero inoxidable van a recuperar su aspecto reluciente y se mantendrán protegidos del desgaste diario.

La clave es una limpieza con suavidad, usar productos adecuados y seguir siempre la veta del metal para lograr un brillo impecable.