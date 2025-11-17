Cómo limpiar electrodomésticos de acero inoxidable y hacer que brillen

Los electrodomésticos de acero inoxidable lucen elegantes y modernos, pero mantenerlos limpios puede ser un desafío. Las manchas, huellas y marcas de agua se notan enseguida, sobre todo si hay chicos o se cocina a diario. Con algunos trucos caseros podés devolverles el brillo original sin dañarlos.
1. Cómo limpiar sin dañar el acero inoxidable
Usá un paño de microfibra o una esponja suave. Mezclá unas gotas de jabón para platos con agua tibia y pasá el trapo siguiendo la dirección de la veta del metal.
Enjuagá con otro paño húmedo y terminá con uno seco para sacar el brillo final. Este método es ideal para heladeras, hornos o lavavajillas.
2. Alternativas caseras de limpieza que sí funcionan
Si no tenés un limpiador específico, podés usar agua con gas para eliminar polvo y huellas. Colocala en un rociador y aplicala con un paño de microfibra.
También podés usar unas gotas de vinagre blanco, pero en superficies pequeñas y enjuagando enseguida para evitar olores o residuos.
3. Cómo mantener el brillo por más tiempo
El secreto está en la constancia. Limpiá los electrodomésticos una o dos veces por semana y evitá productos abrasivos como la lana de acero o la lavandina, que pueden rayar o corroer el material.
Para un toque final, pasá una mínima cantidad de aceite mineral o aceite de oliva sobre un paño seco y frotá suavemente en la dirección de la veta.
Con estos pasos, tus electrodomésticos de acero inoxidable van a recuperar su aspecto reluciente y se mantendrán protegidos del desgaste diario.
La clave es una limpieza con suavidad, usar productos adecuados y seguir siempre la veta del metal para lograr un brillo impecable.