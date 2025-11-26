26 de noviembre de 2025 - 14:49

Una empresa de electrodomésticos cerró su planta y dejará de producir en Argentina: 220 despidos

Se trata de Whirlpool que tiene su planta productora en la localidad bonaerense de Pilar. La decisión llegó como parte de "un proceso global de revisión de estructuras productivas".

La multinacional estadounidense Whirlpool anunció el cierre definitivo de su planta de lavarropas en el parque industrial de Fátima, en el partido bonaerense de Pilar, y el fin de su actividad industrial en la Argentina. Desde ahora, la empresa pasará a operar únicamente con un modelo comercial: ventas, distribución y servicios, importando la totalidad de sus productos.

La decisión implica la desvinculación de 220 trabajadores, incluidos operarios, personal de gestión y equipos vinculados a la cadena de suministro. La compañía calificó la medida como parte de “un proceso global de revisión de estructuras productivas”, con foco en eficiencia y reasignación de recursos.

"La continuidad en la Argentina no está en revisión: la presencia comercial y el portafolio de productos seguirán disponibles para los consumidores, bajo un esquema operativo alineado con las condiciones del entorno local y regional", aseguraron en un comunicado oficial.

De una inversión millonaria al cierre definitivo

El cierre marca un giro drástico para la compañía, que apenas tres años atrás había inaugurado la planta con una inversión de US$ 50 millones, presentada entonces como la fábrica “más moderna del mundo” para la producción de lavarropas.

La planta, de 30.000 m2, contaba con tecnología de última generación, capacidad para fabricar 300.000 unidades al año, un lavarropas cada 40 segundos, y un perfil exportador del 70%, con envíos previstos a Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. La operación empleaba 460 trabajadores directos y más de 1.000 indirectos.

Incluso había adquirido un terreno vecino para una futura expansión. Pero la estrategia comenzó a modificarse en 2024: en mayo de ese año, Whirlpool anunció una reorganización operativa, que incluyó el cierre de un turno de producción y el recorte de 60 puestos de trabajo.

En ese momento, la marca justificó los cambios en la necesidad de “adaptar el programa de producción al entorno actual”, centralizando la actividad en un solo turno. Gran parte de los trabajadores del turno tarde habían sido ubicados en la mañana.

