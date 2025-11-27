27 de noviembre de 2025 - 16:58

No gastés más: la fórmula de limpieza infalible para decirle chau a las manchas de desodorante

El uso constante de desodorante puede dañar nuestras prendas y acortar su vida útil. Con este método podés evitarlo.

Manchas de desodorante en la ropa
Por Redacción

Las manchas que se forman por efecto del desodorante aparecen cuando el sudor reacciona con los compuestos del producto y dejan marcas visibles que alteran el aspecto y la calidad de las prendas. Quienes buscan una solución efectiva encuentran un método de limpieza sencillo que combina productos accesibles y controla el problema sin afectar a tu ropa.

Los ingredientes del desodorante pueden complicar la limpieza de tu ropa. &nbsp;

Los ingredientes del desodorante pueden complicar la limpieza de tu ropa.

Esta técnica empieza a ganar espacio entre quienes lidian con marcas persistentes después de muchos lavados. Su aplicación se desarrolla en cualquier hogar sin requerir equipamiento especial.

Materiales necesarios

- Agua tibia en cantidad suficiente para preparar la mezcla y para el enjuague.

- Detergente líquido suave, preferentemente formulado para prendas delicadas.

- Agua oxigenada.

- Un paño limpio de fibra suave que permita aplicar la solución sin dañar la tela.

- Un cepillo de dientes de cerdas blandas para zonas donde la mancha se haya endurecido.

- La prenda afectada, revisada previamente para descartar otros tipos de manchas que requieran un tratamiento distinto.

Paso a paso

- Prepará un recipiente lo bastante amplio para trabajar con comodidad y verté una taza de agua tibia que facilite la apertura de las fibras sin alterar su estructura.

- Incorporá una cucharada de detergente líquido suave y remové hasta lograr una base homogénea capaz de penetrar residuos sólidos sin afectar colores ni texturas.

- Sumá dos cucharadas de agua oxigenada al 10 volúmenes y mezclá con movimientos lentos para evitar que pierda efectividad antes de aplicarla.

- Revisá la prenda y localizá la zona donde se acumuló la mancha; retirale polvo o residuos superficiales con la mano para que la mezcla actúe de forma directa.

- Aplicá la solución sobre el área marcada usando un paño limpio cuando la superficie sea amplia o un cepillo de dientes si la zona presenta depósitos más duros.

- Extendé la mezcla con cuidado para cubrir completamente el sector afectado y asegurá una distribución pareja que permita que cada componente haga su trabajo.

- Dejá que la preparación permanezca en la prenda unos diez minutos, tiempo suficiente para que la interacción afloje la unión entre la mancha y la fibra.

