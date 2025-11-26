No busques más: este el truco de limpieza que le puede devolver el brillo a la flor de tu ducha

La limpieza del hogar es una de las tareas más exigentes que pueden haber, ya que necesita de nuestra constancia para mantener cada espacio en condiciones. Uno de los puntos que concentra mayor desgaste surge al ocuparse de la flor de la ducha. Esto es central para quienes necesitan recuperar su funcionamiento sin invertir en la compra de uno nuevo.

El procedimiento consiste en realizar una secuencia de pasos simples que ayudan a eliminar incrustaciones y devolver el caudal original. El momento adecuado llega cuando el agua sale con poca presión o cuando el artefacto muestra depósitos visibles.

Limpieza para las cortinas de baño

- Vinagre de alcohol en cantidad suficiente para cubrir la pieza.

Esta mezcla natural debe entenderse como complemento y no como reemplazo de productos desinfectantes en la limpieza del hogar.

- Recipiente profundo donde la flor pueda quedar completamente sumergida.

- Cepillo de dientes suave para liberar la cal sin marcar la superficie.

- Agua para enjuague final.

- Bolsa plástica resistente y una banda elástica, solo para duchas que no permiten desmontaje.

- Paño para secado posterior.

image La limpieza de la flor de ducha es clave para cuidar el bolsillo.

Paso a paso

- Verificar que la flor de la ducha esté firme y evaluar si la rosca permite desmontarla sin riesgo.

- Desenroscar la pieza con movimientos parejos y sostenerla con la otra mano para evitar caídas que deformen la estructura.

- Revisar el estado general de la superficie y comprobar si los orificios muestran depósitos visibles que confirmen la necesidad del tratamiento.

- Colocar la flor en un recipiente y verter vinagre de alcohol hasta cubrirla por completo, sin dejar sectores expuestos.

- Dejar reposar aproximadamente veinte minutos para que el ácido actúe sobre la cal acumulada y fragmente los depósitos.

- Retirar la flor del recipiente y comenzar la limpieza manual con un cepillo de dientes suave, aplicando movimientos cortos sobre cada orificio para liberar restos internos sin generar rayas.

- Evitar el uso de esponjas abrasivas porque dañan el acabado y dejan marcas permanentes.

- Enjuagar la flor con agua corriente para arrastrar los residuos que se hayan desprendido durante el cepillado.

- Secar la pieza con un paño para evitar manchas por evaporación y verificar nuevamente que todos los orificios estén abiertos.

- Volver a instalar la flor de la ducha asegurando la rosca sin aplicar fuerza excesiva, solo hasta alcanzar un cierre firme.

- En el caso de duchas que no permiten desmontaje, llenar una bolsa plástica resistente con vinagre, envolver la flor con la bolsa y ajustar con una banda elástica para mantenerla en posición.

- Dejar actuar el mismo tiempo y luego retirar la bolsa, cepillar los orificios visibles y enjuagar con la ducha abierta unos segundos hasta que el vinagre se elimine por completo.