28 de noviembre de 2025 - 08:54

Los veladores tradicionales ya no se usan en dormitorios modernos: la opción que ilumina mejor y consume menos

Una nueva opción de iluminación se impone como tendencia en la casa y el dormitorio, desplazando a los veladores clásicos por eficiencia y diseño.

La nueva iluminación marca tendencia en la casa y transforma por completo el dormitorio moderno.
Foto:

Por Ignacio Alvarado

image
La nueva iluminación marca tendencia en la casa y transforma por completo el dormitorio moderno.

La estrella de esta tendencia es la iluminación LED empotrada, especialmente las tiras y apliques que se integran directamente en la pared, cabecero o estantes del dormitorio. Este sistema no solo ofrece una luz pareja y cálida, sino que también consume hasta un 80% menos que un velador común, lo que lo convierte en una decisión estratégica para la casa.

Además, este tipo de iluminación permite regular la intensidad, cambiar la temperatura del color y dirigir la luz sin necesidad de ocupar espacio en la mesa de luz. Por eso, arquitectos y decoradores coinciden en que es la alternativa perfecta para quienes buscan un ambiente moderno, ordenado y funcional.

Más diseño, menos objetos y un consumo mínimo

Otro motivo por el que esta tendencia crece es la estética. Los dormitorios actuales buscan líneas limpias y superficies despejadas. Los veladores tradicionales, con cables visibles y estructuras voluminosas, chocan con ese concepto. En cambio, los sistemas LED integrados pasan desapercibidos, suman diseño y aportan un aspecto más amplio y armonioso.

image
La nueva iluminación marca tendencia en la casa y transforma por completo el dormitorio moderno.

En materia de consumo, la diferencia es contundente: mientras un velador halógeno gasta una gran cantidad de energía por hora, los LED modernos permiten ahorrar sin perder calidad lumínica. Esto convierte a esta alternativa en una de las más recomendadas para cualquier casa que busque eficiencia.

Para quienes no quieren obras, también existen apliques LED inalámbricos que se montan en minutos y mantienen la estética minimalista del dormitorio moderno. Son recargables, regulables y mucho más seguros.

