Impactantes galería de fotos de birdwatching, la relajante tendencia de descubrir aves que suma aficionados

Más allá de la connotación negativa y vinculada a estar distraído o perdiendo el tiempo que suele acompañar a este verbo, no siempre decir que alguien está "pajareando" significa una crítica o llamado de atención. Porque es también la forma popular e informal de llamar a hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos que se suman a la tendencia del birdwatching. O, en criollo, al relajante e hipnótico pasatiempo de avistar aves.
Pero no es un avistaje casual, sino que es una práctica institucionalizada y con adeptos en todo el mundo (cada vez son más). De hecho, a nivel mundial existe un Día Global de Observación de Aves -10 de mayo-, jornada en la que en todo el mundo se realiza, en simultáneo, el evento deobservación de aves más grande del mundo. Es organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (Estados Unidos), pero -por ejemplo- en Argentina se invita a quienes quieran participar (aficionados o profesionales) a que participen en los parques nacionales y áreas protegidas.
Para la ocasión, miles de personas alrededor del mundo salen a la naturaleza con el objetivo de registrar la mayor cantidad posible de especies de aves en libertad. Y lo hacen con sus cámaras, teléfonos y/o anotadores en mano.
"Suele venir bastante gente a Mendoza para practicar birdwatching, por qué hay especies interesantes para ver, muchas de ellas de altura y que son difíciles en otros lados", describe el guía de birdwatching mendocino Martín Pérez, que se dedica profesionalmente a la actividad (además de ser guardaparques y fotógrafo).
Vía Instagram -en @cuyo.birding.3- cualquier persona puede contactar a Martín, ya sea para solicitar sus servicios como guía en una salida o simplemente para deleitarse con una galería de sus mejores trabajos. Además, Pérez es integrante del grupo "Ornitólogos de Mendoza", quienes -periódicamente- salen para hacer sus registros y se mantienen actualizados sobre lo que va apareciendo.
"Nos juntamos seguido y tratamos de salir todas las semanas, ya sea juntos o separados. Y nos avisamos si vemos algo raro, para que los demás lo vean. Salimos por varias partes de Mendoza, pero también -de vez en tanto- hacemos alguna salida lejos para buscar especies que nos faltan de Argentina. A principios de mes fuimos a Tucumán y a Catamarca", agrega.
Recomendaciones para salir a "pajarear" y tomar fotos en Mendoza
Ya sea con un guía -como Martín- o de forma autónoma (e, incluso, con guías impresas o confeccionadas y guardadas en PDF), la geografía de Mendoza es ideal para practicar "birdwatching" (o avistaje de aves).
Y, según Pérez, estas son las principales recomendaciones para practicar birdwatching:
Buscar buenos horarios para salir
El movimiento fuerte es temprano. A primera hora hay más actividad, mejor luz y menos gente. También finalizando la tarde es buen horario.
Ropa cómoda y discreta
Colores tierra, nada que brille. Y si hace frío en la montaña, llevar buenas capas para desabrigarse y abrigarse.
Agua y algo para picar
Por lo general, uno va a estar todo el día en el campo, por lo que es fundamental tener con qué hidratarse y alimentarse
Binoculares y cámara listos
Revisar baterías y tener tarjetas de memoria vacías antes de salir. Asegurarse, además, de que el lente esté limpio.
Moverse despacio
Las aves ven a las personas antes de que ellas los vean. Es fundamental caminar despacio y detenerse cada tanto a “escuchar” el lugar.
Aprender los cantos para imitar
Muchas se encuentran primero por oído. En zonas de monte y jarilla, este tip es clave.
No acosar a las aves
Acercarse hasta donde más se pueda sin molestar a las especies. Si comienzan a inquietarse, no avanzar más.
Respetar el ambiente
No dejar basura en los lugares, no ingresar donde no corresponde y respetar los senderos marcados.
Estar atento al clima y al sol
En la montaña el viento puede cambiar todo. Siempre mirar el pronóstico. Y no olvidar el protector solar.
Ser paciente
No siempre aparece la especie que uno busca, pero siempre hay algo para ver y disfrutar.
Disfrutar sin límites
Más allá de la foto y la observación en sí, poder tomarse un minuto para mirar el paisaje es parte del deleite.
Apps útiles
Merlin (para cantos), eBird y Ecoregistros (para llevar el registro).
Ejemplares registrados en salidas de birdwatching en Mendoza
Ejemplares registrados en salidas de birdwatching en San Luis