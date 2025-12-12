Qué significa poner tijeras debajo de la cama: para qué sirve este antiguo ritual, según expertos

Las supersticiones y rituales siguen ocupando un lugar importante en la vida cotidiana de millones de personas . En este contexto, una práctica que ha ganado visibilidad en distintas partes de Latinoamérica y del mundo consiste en colocar tijeras en forma de cruz debajo de la cama.

Aunque en países como Argentina todavía no es una costumbre muy extendida, cada vez más personas recurren a este gesto simbólico como una forma de protección energética.

Según diversas tradiciones populares, colocar tijeras cruzadas debajo del lugar donde se duerme actúa como una barrera contra las malas energías , influencias externas negativas e incluso contra pesadillas o episodios de angustia durante la noche.

También se lo asocia con la capacidad de alejar “entes” o presencias no deseadas, sobre todo cuando los despertares repentinos ocurren entre las 3 y las 4 de la madrugada , horario comúnmente vinculado a fenómenos paranormales.

Para realizar el ritual correctamente, las tijeras deben ubicarse debajo de la cama, a la altura de la cabeza de quien duerme, con las hojas apuntando hacia los pies. Además, deben estar cruzadas, formando una “X”, lo que refuerza su simbolismo defensivo.

Ritual Este ritual ayuda a renovar energías y protegernos de impurezas.

Este detalle es clave, ya que se cree que el sueño es uno de los momentos en los que la persona se encuentra más vulnerable a nivel energético. Por eso, la posición específica busca proteger el campo personal justo en el área más sensible del cuerpo durante el descanso: la cabeza.

Es importante destacar que el ritual no está pensado para aplicarse al azar. Debe realizarse de manera consciente y con una intención clara de protección o purificación. En algunos casos, quienes lo practican también acompañan el gesto con alguna frase o visualización para potenciar el efecto simbólico.