12 de diciembre de 2025 - 11:33

Qué significa poner tijeras debajo de la cama: para qué sirve este antiguo ritual, según expertos

Se trata de un ritual con raíces medievales que busca proteger de las malas energías durante el sueño.

Por Alejo Zanabria

Ritual
¿Cuál es el propósito de este ritual?

Según diversas tradiciones populares, colocar tijeras cruzadas debajo del lugar donde se duerme actúa como una barrera contra las malas energías, influencias externas negativas e incluso contra pesadillas o episodios de angustia durante la noche.

También se lo asocia con la capacidad de alejar “entes” o presencias no deseadas, sobre todo cuando los despertares repentinos ocurren entre las 3 y las 4 de la madrugada, horario comúnmente vinculado a fenómenos paranormales.

Cómo se colocan las tijeras para que funcionen

Para realizar el ritual correctamente, las tijeras deben ubicarse debajo de la cama, a la altura de la cabeza de quien duerme, con las hojas apuntando hacia los pies. Además, deben estar cruzadas, formando una “X”, lo que refuerza su simbolismo defensivo.

Ritual
Este detalle es clave, ya que se cree que el sueño es uno de los momentos en los que la persona se encuentra más vulnerable a nivel energético. Por eso, la posición específica busca proteger el campo personal justo en el área más sensible del cuerpo durante el descanso: la cabeza.

Es importante destacar que el ritual no está pensado para aplicarse al azar. Debe realizarse de manera consciente y con una intención clara de protección o purificación. En algunos casos, quienes lo practican también acompañan el gesto con alguna frase o visualización para potenciar el efecto simbólico.

