Bioquímicos de Mendoza alertaron sobre la retención indebida de recetas para análisis

La Asociación Bioquímica de Mendoza (ABM) que nuclea a los bioquímicos locales , encendió una alarma sobre una práctica que, aseguran, vulnera derechos básicos de los pacientes: la retención de las órdenes médicas para análisis clínicos .

La entidad lanzó la campaña “La receta es tuya” , con el objetivo de informar y empoderar a la población sobre un principio clave: la receta es propiedad del paciente y ningún prestador puede retenerla.

Según señalaron, la ABM detectó que algunos efectores de salud evitan entregar la orden médica, lo que obliga a los pacientes a realizarse los estudios en el mismo lugar. Esto, explican, limita la libre elección del profesional bioquímico o el laboratorio, un derecho garantizado por la Ley Provincial N° 8.401, que regula el ejercicio de la profesión.

Lo que ocurre, describen, es que el paciente acude a la consulta con un clínico o especialista, recibe la indicación del estudio, se confecciona la orden, pero no se la entregan. Sin ese documento, no pueden acceder al análisis en otro laboratorio , es que allí consta el detalle del pedido. Pero además, esto es especialmente importante si se trata de afiliados a obras sociales o prepagas, que es un documento necesario para acceder.

“Muchos pacientes nos refieren que no han podido ir a su laboratorio de confianza, al bioquímico que van siempre , porque se atienden en algún centro médico privado y les retienen la receta. Les dicen ‘venga el lunes a sacarse sangre’ y ellos nunca tuvieron la receta en la mano”, contó a Los Andes la bioquímica Beatriz Damiani, presidenta de la ABM. “Hacen la receta pero no se la dan para que no puedan ir a otro laboratorio: lo dejan cautivo al paciente en ese lugar”, indicó.

La profesional aclaró que los estudios pueden realizarse sin orden si son abonados de manera particular, pero la receta es importante para saber qué se ha solicitado.

Según detalló, la situación se verifica en distintos segmentos, aunque afecta especialmente a los afiliados de PAMI.

“Los pacientes de PAMI son una población más vulnerable, están acostumbrados a aceptar lo que les dicen, muchas veces puede ser por la edad o porque piensan que su obra social es peor. El paciente de PAMI acepta todo”, dijo. Y en cuanto a ese grupo resaltó que se trata de una edad cuando se necesitan más los servicios médicos, y que no se pueda decidir, es una vulneración. “Entonces fue por eso que surgió la campaña”, remarcó.

Consecuencias de la retención de la receta para los pacientes

La práctica acarrea varias consecuencias. Por un lado, la pérdida de la libertad de elección. El paciente queda obligado a atenderse en un efector que no eligió. Por otro, no acceder al lugar de confianza habitual.

“Cuando uno va al médico está en desventaja, porque precisás que alguien te cuide. Es injusto no poder elegir quién. Y también es una deslealtad hacia los profesionales que nucleamos en la Asociación: te roban un paciente que podría ir a tu laboratorio”, apuntó Damiani.

Otra de las problemáticas es la dificultad para mantener una historia clínica integrada. Muchos estudios quedan dispersos entre distintos prestadores o fuera de los sistemas donde el paciente se atiende habitualmente. Aunque por ley las personas pueden solicitar tanto sus resultados como su historia clínica, para muchos no es habitual pedir la segunda.

Al respecto Damiani subrayó: “Es útil cuando uno necesita un dato, ahora quizás te lo mandan por WhatsApp o por mail y es más fácil. Pero cuando te lo dan solo en papel, si los perdiste no podés saber cómo estabas el año pasado. Entonces es importante que cada uno pueda elegir a dónde ir”.

“La receta es tuya”: una campaña para informar y empoderar

La campaña busca dos objetivos principales. Por un lado, informar a los pacientes sobre su derecho a conservar la documentación médica y decidir libremente dónde hacerse los análisis. Por otro, instar a prestadores, obras sociales y prepagas a cumplir con la normativa vigente y garantizar transparencia en el sistema.

Desde la ABM —que nuclea a más de 200 laboratorios y mantiene convenios con 50 obras sociales y prepagas— remarcaron: “La Ley N° 8.401 y su decreto reglamentario N° 1025 son claros en establecer las responsabilidades y derechos tanto de los profesionales como de los pacientes”.

Qué deben hacer los pacientes si les retienen la receta

Damiani fue contundente: “La campaña va dirigida a los pacientes para empoderarlos, para decirles: usted debe exigir. Si se quiere hacer los análisis en ese centro de salud, perfecto. Pero si no, recuerde que usted es el dueño de la receta. De todas las recetas: de análisis clínicos, de medicamentos, son del paciente”.

El paciente debe explicar que quiere la receta porque quiere ir a otro laboratorio, que quizás es aquel al que ha ido muchos años y hasta toda la vida, remarcó.

El paciente debería poder acceder a la oferta de prestadores que tiene en la cartilla de su obra social o prepaga y elegir libremente entre ellos. Salvo que se vaya de manera particular. “Hay que tener en cuenta que están esas restricciones: la cartilla de la prestadora”, resaltó la profesional. “Por ejemplo, nosotros en la asociación bioquímica tenemos convenio con más de 50 obras sociales, y hay algunas que no están. Entonces, bueno, en esas no podemos decir que hacemos los análisis sin cargo porque no hay convenio (...) cuando vos estás en una prepaga u obra social donde tenés libre elección entre esas alternativas”.

En tanto, la profesional dijo que cuando los pacientes se encuentran con este tipo de limitaciones deben efectuar el reclamo ya que tienen derecho a elegir.