No es solo la motivación: las razones por los que las personas no quieran armar el árbol de Navidad

Cuando llega diciembre, el armado del árbol de navidad es un gesto infaltable pero no todas las personas sienten la misma energía para armarlo. La falta de entusiasmo puede generar dudas e incluso incomodidad, como si hubiera algo más detrás de esa decisión. Lo cierto es que distintos factores psicológicos pueden influir sin que la persona lo note.

Comienza la época de sacar todos los adornos navideños como un ritual casi obligatorio, aunque algunas personas prefieren evitarlo. La psicología advierte que puede ser por transitar un momento sensible, como también comportamientos y señales vinculadas con emociones profundas, vivencias personales y sobre todo estilos de personalidad que se manifiestan con más intensidad en épocas de cierre y balance.

La psicóloga Laura Gómez explica que esa resistencia a participar en estos rituales festivos puede surgir por múltiples razones.

Las personas tienen su propio modo de transitar las fiestas de fin de año y respetarlo es parte del bienestar emocional.

Todos estos aspectos hacen que quienes llegan a fin de año atareados se complemente con múltiples compromisos que sienten que la decoración es una tarea postergable. En estos casos, la falta de ganas no solo proviene de un rechazo emocional profundo sino de la necesidad de priorizar descanso, organización o simplemente momentos de calma.

Personas con tendencia al control

Suelen sentir tensión cuando las actividades no se desarrollan como imaginan. El armado del árbol exige improvisación, como luces enredadas o adornos que no combinan, y eso es intolerable para personas que necesitan que todas las decisiones pasen por él. Este perfil tiende a posponer o evitar situaciones donde no puede anticipar cada detalle.

Personas sobrecargadas

Quienes se encuentran sobrecargados suelen experimentar una disminución en la energía destinada a estas actividades. Esto no indica una emoción negativa hacia las fiestas sino que la saturación mental propia del fin de año provoca esta decisión. Cuando los tiempos no ayudan y la mente necesita descanso, la decoración navideña se percibe como un esfuerzo innecesario.

La falta de motivación es uno de los factores principales que se notan al instante

En personalidades más introspectivas, viven diciembre de manera reflexiva y prefieren espacios de calma. Para ellos, el ritual navideño no genera rechazo, pero tampoco despierta suficiente interés como para activarse.

No armar el árbol de navidad no es un signo de desamor por las fiestas, ni un intento de falsa personalidad, ni un problema en sí mismo. Esto responde a un estilo emocional válido ante etapas de cansancio, nostalgia, estrés o procesos personales que toman protagonismo en diciembre.