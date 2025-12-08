Un curioso fenómeno que crece cada año: compartir el "unboxing" de las cajas navideñas

Con la llega de diciembre, la ilusión de las celebraciones de fin de año y el espíritu festivo crecen. Comercios se adornan, y los estantes se llenan de pan dulce, turrones y dulces clásicos de la temporada. En las empresas , este fenómeno se traduce en una pregunta anual: ¿Habrá caja navideña y cuándo la entregan?

Aunque los formatos cambien, como opciones de la caja física al bono digital, del pan dulce a la gift card, la esencia se mantiene intacta: cerrar el año con un gesto de agradecimiento y reconocimiento.

Adecco Argentina , líder en soluciones de Recursos Humanos, analiza este gesto simple y su poder para fortalecer el vínculo entre la empresa y sus colaboradores. En Adecco desarrollaron servicios especializados para acompañar a las organizaciones en la preparación y gestión de las cajas.

Las cajas navideñas no son un invento reciente, tienen una historia que se remonta a las primeras décadas del siglo XX.

Por entonces, muchas empresas argentinas, especialmente fábricas, ferrocarriles y compañías textiles, comenzaron a entregar a sus trabajadores productos típicos de las fiestas : pan dulce, turrones, sidra o frutas secas. El objetivo era simple y profundamente humano: agradecer el esfuerzo de todo un año y acompañar a las familias en un momento de celebración.

Con el paso del tiempo, el gesto se fue institucionalizando y profesionalizando. Las cajas dejaron de ser improvisadas y pasaron a convertirse en una acción de reconocimiento organizada, con proveedores especializados, presupuestos asignados y hasta campañas de comunicación interna asociadas.

Se transformó en un elemento de la cultura organizacional, capaz de fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar hacia afuera los valores de la empresa.

La magnitud que adquirió esta costumbre llevó a muchas empresas a profesionalizar la gestión de sus campañas de fin de año. Detrás de cada caja hay un proceso logístico complejo: desde la planificación y el armado hasta el control de calidad, el empaque y la distribución.

El debate detrás del gesto

La evolución del mercado laboral trajo nuevos interrogantes sobre este beneficio. En un entorno cada vez más diverso y flexible, no todos los colaboradores son alcanzados por este reconocimiento.

Los trabajadores independientes o monotributistas ,que muchas veces forman parte de los equipos de trabajo o sostienen servicios clave, suelen quedar fuera de este tipo de reconocimientos. Este contraste reabrió una conversación sobre la equidad y el desafío de las empresas de incluir también a quienes colaboran bajo otros formatos contractuales.

El fenómeno se convirtió en una radiografía del mundo laboral argentino. Las cajas más generosas generan curiosidad e incluso "envidia", mientras que las más austeras inspiran memes, y en el medio surge una conversación más profunda:¿Qué valor real tienen estos gestos en tiempos de cambios en las formas de empleo y vínculos laborales cada vez más flexibles? ¿Y qué pasa con quienes también sostienen el trabajo diario pero no reciben una?.

El fenómeno que gana popularidad en redes

A pesar de su larga historia, la caja navideña se transformó recientemente en un fenómeno cultural y digital. En los últimos años, las redes sociales se han inundado de videos de unboxing navideños donde los trabajadores muestran y comparan el contenido de sus cajas con una expectativa similar a la de abrir un regalo.

Un usuario de TikTok concido como @fer150v se hizo viral al exhibir no una caja, sino una valija navideña cargada de gran cantidad productos, una publicación que superó las 800 mil visualizaciones. Dentro de la valija se encontraban botellas de vino, snacks variados, turrones, frascos con salsas especiales y más.

En los comentarios, más de 700 usuarios se sorprendieron por el contenido de la caja: “Yo viendo esto sabiendo que en mi trabajo ni brindis tenemos ajjaja” comentó una usuaria,

Otros agregaron: "¿Qué tengo que estudiar para que me den esa caja? jaja", "llorando en modo monotributista" y “era hacer unboxing no humillarnos”.

Sin embargo una usuaria publicó un comentario que generó gran repercusión y : “mi teoría es cuanto mas top es la caja navideña mas enfermedades x estrés tienen los empleados, comprobado. Ex mujer corpo te lo afirma. chau".