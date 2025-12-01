Cuatro tendencias que transformarán a las empresas familiares en 2026

Zendera, consultora dedicada al acompañamiento de empresarios en procesos de crecimiento y transición, presentó las cuatro tendencias que marcarán el desarrollo de las empresas familiares argentinas durante el 2026. Acciones que se centrarán en un nuevo liderazgo y la transformación tecnológica .

El reporte indica que el próximo año estará atravesado por cambios profundos en la forma de organizar equipos, distribuir responsabilidades y definir la continuidad de los negocios . El uso de nuevas tecnologías, especialmente inteligencia artificial en situaciones estratégicas, y la revisión de estructuras tradicionales ocupa un lugar central en las proyecciones.

Uno de los fenómenos más visibles en el sector es el agotamiento acumulado de muchos fundadores. Según Zendera, la alta demanda operativa, los cambios económicos y la exigencia de sostener decisiones clave durante largos períodos derivaron en una disminución de energía en quienes lideran empresas desde hace décadas.

Este escenario impulsa la revisión del modelo de toma de decisiones. La consultora señala que es necesario avanzar hacia estructuras más descentralizadas, donde los equipos formados asuman funciones estratégicas y operativas sin depender de la presencia constante del fundador. El objetivo es conservar coherencia en la conducción sin exigir niveles de dedicación que ya no resultan sostenibles.

“Muchos líderes desean continuar, pero no desde el esquema tradicional de control. La energía del fundador pasa a ser un recurso que debe administrarse”, explicó Martín Quirós, socio de Zendera.

Una nueva forma de liderazgo

En paralelo, la nueva generación muestra interés por involucrarse en los negocios familiares, aunque bajo condiciones distintas a las que caracterizaron a sus predecesores. Según el informe, los jóvenes buscan roles con responsabilidades definidas, espacios de desarrollo y estructuras profesionales que permitan aportar sin replicar modelos basados en horas extensas o control permanente.

Este cambio obliga a las familias a diseñar caminos de participación más amplios y acordes a las capacidades y perfiles de cada integrante. La continuidad deja de descansar sobre un sucesor único y avanza hacia modelos donde se distribuyen funciones y liderazgos.

“La nueva generación quiere participar desde un lugar que respete su identidad y su estilo de liderazgo”, señalaron desde Zendera.

El aumento en la demanda de acompañamiento para conversaciones críticas

Otra tendencia en crecimiento es la dificultad para sostener conversaciones familiares relevantes dentro del ámbito privado. Temas como roles, ingresos de hijos, retiro del fundador o reorganización del mando requieren cada vez más mediación profesional.

Zendera observa que los fundadores recurren a terceros para ordenar expectativas y evitar tensiones que afecten la convivencia. Las conversaciones postergadas comienzan a reclamarse como condición para garantizar continuidad y claridad en los acuerdos.

“La continuidad no se define solo en números. También depende de la calidad de las conversaciones que la familia puede sostener”, afirmó la consultora.

Profesionalización e inteligencia artificial

La profesionalización deja de ser un objetivo y pasa a ser un requisito para afrontar un mercado en transformación. La precisión en los procesos, los tiempos de respuesta y la demanda de los clientes exigen una estructura más sólida y con roles definidos.

En este marco, Zendera destaca que el debate sobre inteligencia artificial debe orientarse hacia su aplicación concreta. El desafío consiste en identificar en qué procesos esta tecnología puede aportar valor real, optimizar operaciones y mejorar la toma de decisiones. No se trata de adoptar herramientas por tendencia, sino de evaluar su impacto en la eficiencia y la sostenibilidad del negocio.

“El foco está en decidir dónde la tecnología aporta valor y cómo implementarla de manera efectiva”, indicó Hernán de la Riva, socio de la firma.

Las conclusiones fueron presentadas ante más de 3.000 asistentes en Jornadas Pymes.