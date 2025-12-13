13 de diciembre de 2025 - 09:10

Brownie de chocolate: húmedo y esponjoso si usar harina ni azúcar

Con esta receta no se necesita esperar para comer un postre delicioso. En 25 minutos lo tenés sobre la mesa.

Esta receta es saludable y permite comer rico sin privarse de nada.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Esta receta es ideal para completar la mesa dulce de la Navidad con algo novedoso.

Receta
Solo necesitas unos pocos ingredientes básicos que podés tener ya en tu cocina o que se consiguen fácilmente en una despensa o supermercado. Y, con todos lo necesario, estarás a un paso de disfrutar un postre que conquistará los paladares de todos.

Ya sea para una merienda con amigos o simplemente para darte un gusto, este brownie sin harina es la prueba de que a veces menos es más. Prestá atención en el paso a paso y animate a probar algo nuevo y saludable, apto para celíacos y para quienes están a dieta, pero se tienen ganas de darse el gusto de disfrutar algo dulce.

Receta
Ingredientes

  • 150 g de yogur.
  • 1 huevo.
  • 45 g de algún endulzante light.
  • 45 g de cacao amargo.
  • Chispas de chocolate - opcional-.

Paso a paso para hacer brownie saludable

  1. En un bowl colocá el huevo y el yogur y el endulzante.
  2. Luego añadí el cacao y revolvé todo con la ayuda de una cuchara hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.
  3. Te va a quedar como un mouse o pasta, ya que no lleva harina, y a eso le sumás los chips de chocolate.
  4. Vetí el contenido en la fuente que vayas a llevar al horno o a la freidora de aire.
  5. Hornear a 170° por aproximadamente 25 minutos.
  6. Retirá del horno, dejá enfriar y ya está listo para disfrutar.
  7. Si preferís, le podés sumar una cobertura de pasta de maní o lo que vos quieras como decoración.
