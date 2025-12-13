Brownie de chocolate: húmedo y esponjoso si usar harina ni azúcar

No hay mejor manera de rendirle un homenaje al chocolate que preparando un postre o una merienda con este ingrediente como protagonista. Y para los fanáticos del sabor intenso y la textura húmeda, la opción perfecta es este brownie sin gluten.
Con esta receta no se necesita esperar para comer un postre delicioso. En 25 minutos lo tenés sobre la mesa.
Sin renunciar a la esencia pura del chocolate, podés preparar un bownie exprés, una receta irresistible y fácil de realizar porque no lleva harina ni otros ingredientes que sean difíciles de manipular.
Solo necesitas unos pocos ingredientes básicos que podés tener ya en tu cocina o que se consiguen fácilmente en una despensa o supermercado. Y, con todos lo necesario, estarás a un paso de disfrutar un postre que conquistará los paladares de todos.
Ya sea para una merienda con amigos o simplemente para darte un gusto, este brownie sin harina es la prueba de que a veces menos es más. Prestá atención en el paso a paso y animate a probar algo nuevo y saludable, apto para celíacos y para quienes están a dieta, pero se tienen ganas de darse el gusto de disfrutar algo dulce.