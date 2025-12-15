15 de diciembre de 2025 - 08:00

Budín matero de naranja en taza: sin horno, en 5 minutos y con ingredientes simples

Una de las recetas más prácticas del momento: esta comida dulce se hace con pocos ingredientes y suma nutrición sin usar horno.

Budín en taza con recetas, comida casera, pocos ingredientes y buena nutrición.

Budín en taza con recetas, comida casera, pocos ingredientes y buena nutrición.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Esta receta es saludable y permite comer rico sin privarse de nada.

Brownie de chocolate: húmedo y esponjoso si usar harina ni azúcar

Por Alejo Zanabria
pan casero en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan casero en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera

Esta versión individual es ideal para quienes buscan practicidad sin resignar placer. Al cocinarse en microondas, mantiene la humedad y el aroma natural de la naranja, dos claves que explican por qué estas recetas express ganan lugar en la comida diaria, sobre todo cuando se priorizan ingredientes accesibles y una mejor nutrición.

image
Bud&iacute;n en taza con recetas, comida casera, pocos ingredientes y buena nutrici&oacute;n.

Budín en taza con recetas, comida casera, pocos ingredientes y buena nutrición.

Más allá de la rapidez, el budín en taza permite controlar porciones y adaptar la preparación según lo que tengas en casa. Podés usar harina común, integral o avena, ajustando la nutrición sin alterar la esencia de estas recetas. Así, esta comida se vuelve versátil, rendidora y fácil de repetir con distintos ingredientes.

Otro punto a favor es que no necesitás experiencia previa. En solo cinco minutos tenés listo un budín tibio, esponjoso y con sabor intenso, ideal para cortar la tarde. Por eso, este tipo de recetas rápidas se posicionan como aliadas para resolver antojos, mejorar la comida cotidiana y sumar nutrición real con ingredientes básicos.

Ingredientes

  • 1 huevo

  • 4 cucharadas de azúcar

  • 4 cucharadas de jugo de naranja

  • Ralladura de naranja

  • 4 cucharadas de harina

  • 2 cucharadas de aceite

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

    image
    Bud&iacute;n en taza con recetas, comida casera, pocos ingredientes y buena nutrici&oacute;n.

    Budín en taza con recetas, comida casera, pocos ingredientes y buena nutrición.

Paso a paso

  • En una taza apta microondas, batí el huevo con el azúcar hasta integrar bien los ingredientes.

  • Sumá el jugo y la ralladura de naranja, claves en estas recetas por su aroma natural y aporte a la nutrición.

  • Agregá el aceite, la harina y el polvo de hornear, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.

  • Cociná en microondas durante 3 a 5 minutos, según potencia, hasta que la comida esté firme pero húmeda.

  • Dejá reposar un minuto y disfrutá: una de las recetas más simples para sumar nutrición con pocos ingredientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Budín matero de limón con recetas, ingredientes, comida simple y mucha nutrición.

Budín matero de limón: esponjoso, fresco y perfecto para la merienda

Por Ignacio Alvarado
Este postre es la solución para las personas veganas y para las que no quieren descuidar la dieta.

Torta de chocolate vegana: receta sin gluten y ultra deliciosa

Por Alejo Zanabria
Esta receta es ideal para completar la mesa dulce de la Navidad con algo novedoso.

Turrón de chocolate dubái: de la cocina a la mesa dulce de Navidad en solo 6 pasos

Por Alejo Zanabria
Tortilla nube rápida con recetas, comida, pocos ingredientes y mejor nutrición diaria.

Tortilla nube de dos ingredientes: sin harina, sin aceite y lista en 5 minutos

Por Ignacio Alvarado