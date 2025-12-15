Budín matero de naranja en taza: sin horno, en 5 minutos y con ingredientes simples

Esta versión individual es ideal para quienes buscan practicidad sin resignar placer. Al cocinarse en microondas, mantiene la humedad y el aroma natural de la naranja, dos claves que explican por qué estas recetas express ganan lugar en la comida diaria, sobre todo cuando se priorizan ingredientes accesibles y una mejor nutrición.
Más allá de la rapidez, el budín en taza permite controlar porciones y adaptar la preparación según lo que tengas en casa. Podés usar harina común, integral o avena, ajustando la nutrición sin alterar la esencia de estas recetas. Así, esta comida se vuelve versátil, rendidora y fácil de repetir con distintos ingredientes.
Otro punto a favor es que no necesitás experiencia previa. En solo cinco minutos tenés listo un budín tibio, esponjoso y con sabor intenso, ideal para cortar la tarde. Por eso, este tipo de recetas rápidas se posicionan como aliadas para resolver antojos, mejorar la comida cotidiana y sumar nutrición real con ingredientes básicos.
Ingredientes
1 huevo
4 cucharadas de azúcar
4 cucharadas de jugo de naranja
Ralladura de naranja
4 cucharadas de harina
2 cucharadas de aceite
½ cucharadita de polvo de hornear
Paso a paso
En una taza apta microondas, batí el huevo con el azúcar hasta integrar bien los ingredientes.
Sumá el jugo y la ralladura de naranja, claves en estas recetas por su aroma natural y aporte a la nutrición.
Agregá el aceite, la harina y el polvo de hornear, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.
Cociná en microondas durante 3 a 5 minutos, según potencia, hasta que la comida esté firme pero húmeda.
Dejá reposar un minuto y disfrutá: una de las recetas más simples para sumar nutrición con pocos ingredientes.