Cómo hacer macarrones de coco en 15 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Recetas. Crujientes por fuera, suaves por dentro y listos en minutos. Macarrones de coco exprés ideales para un antojo dulce o para acompañar el café.
Si buscás recetas rápidas y fáciles con pocos ingredientes, esta versión simplificada de los macarrones de coco te va a conquistar. Son económicos, rinden mucho y tienen una textura irresistible que combina lo crocante con lo tierno. Con solo 4 ingredientes y 15 minutos de preparación, estos macarrones se convierten en una receta comodín.
Ingredientes para macarrones de coco rápidos
Para una tanda de aproximadamente 30 unidades, vas a necesitar:
-
2 y ½ tazas de coco rallado endulzado
-
¾ taza de harina común
-
1 pizca de sal (aprox. 1/8 de cucharadita)
-
1 lata (395 g) de leche condensada azucarada
Tip: si preferís un sabor menos dulce, podés usar coco rallado sin azúcar y compensar con una cucharada de miel.
Paso a paso: cómo hacer macarrones de coco en minutos
-
Mezclar los secos: en un bowl grande, colocar el coco rallado, la harina y la sal.
-
Agregar lo líquido: incorporar la leche condensada y mezclar bien hasta formar una pasta espesa y pegajosa.
-
Dar forma: con una cuchara, tomar porciones pequeñas y colocarlas en una placa para horno levemente engrasada, dejando espacio entre cada una.
-
Hornear: cocinar en horno precalentado a 150 °C durante 15 a 22 minutos, hasta que se vean ligeramente dorados.
-
Enfriar y servir: dejar reposar un par de minutos antes de pasarlos a una rejilla para que se enfríen por completo.
Variantes y extras para personalizar tu receta
-
Bañados en chocolate: fundí chocolate semiamargo y sumergí la mitad de cada macarrón para un extra de sabor.
-
Con frutas secas: incorporá pasas, arándanos secos o chips de chocolate a la mezcla antes de hornear.
-
Toque de almendra o vainilla: unas gotas de extracto aportan un aroma especial.
Conservación y almacenamiento
-
En la heladera: guardarlos en un recipiente hermético por hasta 4 días.
-
En el freezer: una vez fríos, congelarlos separados por papel manteca. Para consumir, dejar que alcancen temperatura ambiente.