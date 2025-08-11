11 de agosto de 2025 - 09:30

Cómo hacer macarrones de coco en 15 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Recetas. Crujientes por fuera, suaves por dentro y listos en minutos. Macarrones de coco exprés ideales para un antojo dulce o para acompañar el café.

Por Andrés Aguilera

Si buscás recetas rápidas y fáciles con pocos ingredientes, esta versión simplificada de los macarrones de coco te va a conquistar. Son económicos, rinden mucho y tienen una textura irresistible que combina lo crocante con lo tierno. Con solo 4 ingredientes y 15 minutos de preparación, estos macarrones se convierten en una receta comodín.

Ingredientes para macarrones de coco rápidos

Para una tanda de aproximadamente 30 unidades, vas a necesitar:

  • 2 y ½ tazas de coco rallado endulzado

  • ¾ taza de harina común

  • 1 pizca de sal (aprox. 1/8 de cucharadita)

  • 1 lata (395 g) de leche condensada azucarada

image

Tip: si preferís un sabor menos dulce, podés usar coco rallado sin azúcar y compensar con una cucharada de miel.

Paso a paso: cómo hacer macarrones de coco en minutos

  • Mezclar los secos: en un bowl grande, colocar el coco rallado, la harina y la sal.

  • Agregar lo líquido: incorporar la leche condensada y mezclar bien hasta formar una pasta espesa y pegajosa.

  • Dar forma: con una cuchara, tomar porciones pequeñas y colocarlas en una placa para horno levemente engrasada, dejando espacio entre cada una.

  • Hornear: cocinar en horno precalentado a 150 °C durante 15 a 22 minutos, hasta que se vean ligeramente dorados.

  • Enfriar y servir: dejar reposar un par de minutos antes de pasarlos a una rejilla para que se enfríen por completo.

image

Variantes y extras para personalizar tu receta

  • Bañados en chocolate: fundí chocolate semiamargo y sumergí la mitad de cada macarrón para un extra de sabor.

  • Con frutas secas: incorporá pasas, arándanos secos o chips de chocolate a la mezcla antes de hornear.

  • Toque de almendra o vainilla: unas gotas de extracto aportan un aroma especial.

image

Conservación y almacenamiento

  • En la heladera: guardarlos en un recipiente hermético por hasta 4 días.

  • En el freezer: una vez fríos, congelarlos separados por papel manteca. Para consumir, dejar que alcancen temperatura ambiente.

