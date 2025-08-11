11 de agosto de 2025 - 13:00

La bebida que bebemos cada vez menos: reduce la presión arterial, ayuda al corazón y a la memoria

En la salud del corazón y cerebro, ciertas bebidas poco valoradas ofrecen beneficios que la ciencia respalda para tu bienestar diario.

Por Andrés Aguilera

Estudios recientes demuestran que ciertos compuestos naturales presentes en esta bebida pueden reducir la presión arterial, mejorar la circulación y potenciar la función cognitiva. Investigaciones publicadas en The American Journal of Clinical Nutrition muestran que el consumo moderado de estas sustancias está asociado con una reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular y deterioro mental.

En el centro de esta historia está el chocolate caliente, siempre que se elabore con cacao puro y poca azúcar. El cacao es rico en flavonoides, antioxidantes que combaten la inflamación y reducen el estrés oxidativo. Estos compuestos mejoran la elasticidad de los vasos sanguíneos, favoreciendo una mejor circulación y, por ende, una presión arterial más estable.

La bebida que bebemos cada vez menos: reduce la presión arterial, ayuda al corazón y a la memoria

Además, investigaciones de la Universidad de Harvard confirman que el consumo regular de cacao puede incrementar el flujo sanguíneo cerebral, beneficiando la memoria, la concentración y el rendimiento cognitivo. Esto se debe, en parte, a la teobromina, un estimulante suave que otorga energía y estado de alerta sin los picos y caídas que provoca la cafeína.

La bebida que bebemos cada vez menos: reduce la presión arterial, ayuda al corazón y a la memoria

Beneficios más allá del cerebro y el corazón

El chocolate caliente también estimula la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores que regulan el estado de ánimo y ayudan a combatir el estrés y la ansiedad. En paralelo, su aporte de minerales esenciales como magnesio, potasio y hierro apoya la función muscular, la hidratación y el transporte de oxígeno en la sangre.

La bebida que bebemos cada vez menos: reduce la presión arterial, ayuda al corazón y a la memoria

Sin embargo, los expertos insisten en que el beneficio depende de la preparación: las versiones industrializadas con exceso de azúcar y grasas saturadas pueden anular sus efectos positivos. Lo ideal es optar por cacao puro, endulzar con moderación y, si es posible, agregar leche vegetal enriquecida para potenciar el perfil nutricional.

En un mundo dominado por el café y las bebidas energéticas, recuperar la costumbre de disfrutar una taza de chocolate caliente saludable no solo es un placer, sino también un gesto de cuidado para el corazón, la mente y el ánimo.

