A sus 33 años, pensó que el dolor de espalda era por el trabajo, pero un cáncer avanzado cambió su vida

A sus 33 años, Stephen Lea creía que el dolor de espalda que sufría era consecuencia del desgaste propio de su trabajo como techador. Sin embargo, el verdadero motivo era mucho más grave: un diagnóstico de cáncer en etapa 4. Este inesperado golpe reveló una dura realidad que cambió por completo su vida y sus expectativas.

Lo que comenzó como un malestar común y atribuible a su rutina laboral, se transformó en una lucha contra una enfermedad grave y poco esperada, el linfoma no Hodgkin. Su historia es un ejemplo claro de cómo el dolor físico no siempre tiene un origen sencillo y puede esconder enfermedades que necesitan atención urgente.

En octubre de 2023, tras un viaje a Venecia con su novia, Stephen empezó a sentir un dolor intenso en la espalda. Pensó que era resultado del esfuerzo y la fatiga de su trabajo como techador, una ocupación que demanda gran esfuerzo físico. Intentó sobrellevar el malestar con descanso, pero el dolor se intensificó y decidió buscar ayuda médica.

Los primeros diagnósticos indicaron un problema muscular, algo común en personas con trabajos físicamente exigentes. Sin embargo, en enero de 2024, una resonancia magnética reveló la cruda realidad: Stephen padecía linfoma no Hodgkin en etapa 4, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático y que en su caso se encontraba avanzado. La noticia fue un golpe devastador para él y su entorno, ya que la esperanza de vida comenzó a reducirse drásticamente.

Tras el diagnóstico, Stephen fue internado para comenzar un tratamiento intensivo que incluyó quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y terapia celular. Durante los primeros ciclos de quimioterapia, tuvo la esperanza de una posible remisión, pero con el avance de la enfermedad, los médicos informaron que las opciones se estaban agotando.

Actualmente, la enfermedad sigue progresando y Stephen desconoce cuánto tiempo le queda. Calcula que puede vivir apenas un par de meses, aunque no le han dado un pronóstico definitivo. A pesar del dolor físico y emocional, mantiene una lucha de resistencia y optimismo: quiere demostrar que el cáncer no lo vencerá tan fácilmente y espera seguir adelante más allá de lo previsto por los médicos.

image

Su historia es un duro recordatorio sobre la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y buscar diagnósticos certeros, especialmente cuando el dolor puede confundirse con el desgaste del trabajo diario. También refleja el impacto profundo que el cáncer tiene en la vida de quienes lo padecen, junto con la incertidumbre y la esperanza que se entremezclan en la batalla contra esta enfermedad.

Datos clave sobre el linfoma no Hodgkin

El linfoma no Hodgkin es un cáncer que afecta el sistema linfático y representa el 90 % de todos los linfomas diagnosticados en Francia, según Elsan. Afecta a todas las edades, aunque es más común después de los 60 años, señala Roche.

Medios como Mirror y Liverpool Echo documentaron el caso de Stephen, confirmando la gravedad de su diagnóstico en etapa 4. Estos informes refuerzan la importancia de un diagnóstico oportuno y el seguimiento médico adecuado.