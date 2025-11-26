26 de noviembre de 2025 - 13:55

"EstaciónArte": dos noches para disfrutar arte, música y sabores

El 28 y 29 de noviembre, desde las 19 hasta las 23:30, la Estación Gutiérrez será el escenario de propuestas culturales que combinan música en vivo, gastronomía y degustaciones bajo el cielo nocturno.

Estacionarte (4)
Estacionarte (2)
Estacionarte (3)
Estacionarte (5)
Estacionarte (1)
Por Redacción

“EstaciónArte” vuelve a la Estación Gutiérrez con una experiencia que fusiona arte, música y gastronomía en dos jornadas ideales para disfrutar el atardecer como punto de partida. El evento tendrá lugar el 28 y 29, de 19:00 a 23:30, invitando a vecinos y visitantes a sumergirse en una atmósfera creativa y vibrante.

Leé además

la ciudad renueva mas de 9500 m² de veredas en establecimientos educativos

La Ciudad renueva más de 9500 m² de veredas en establecimientos educativos

Por Redacción
guaymallen tiene un nuevo centro integral veterinario: que ofrece y como solicitar turno

Guaymallén tiene un nuevo Centro Integral Veterinario: qué ofrece y cómo solicitar turno

Por Redacción

La música será protagonista con shows en vivo de jazz y presentaciones inspiradas en los años 80, generando un ambiente lleno de ritmo y nostalgia. Las propuestas artísticas acompañarán el escenario para hacer de cada momento un recorrido sensorial completo.

Estacionarte (5)

El evento también ofrecerá degustación de vinos seleccionados, pensada para quienes deseen descubrir nuevas etiquetas y sabores locales. A esto se suma una variada oferta gastronómica a cargo de food trucks, con opciones para todos los gustos.

Con su estilo único y su combinación de arte, música y gastronomía, “EstaciónArte” se posiciona como un punto de encuentro imperdible, invitando a vivir dos noches donde cada detalle está pensado para disfrutar al máximo.

Estacionarte (1)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ulpiano suarez superviso la pulverizacion, con productos organicos, del arbolado publico en plaza independencia

Ulpiano Suarez supervisó la pulverización, con productos orgánicos, del arbolado público en plaza Independencia

Por Redacción
el vi mendoza sax fest se despidio con una actuacion callejera en el corazon de la ciudad de mendoza

El VI Mendoza Sax Fest se despidió con una actuación callejera en el corazón de la Ciudad de Mendoza

Por Redacción
stevanato no toma deuda y mantiene obras en todos los barrios: maipu presento el presupuesto 2026

Stevanato no toma deuda y mantiene obras en todos los barrios: Maipú presentó el Presupuesto 2026

Por Redacción
guaymallen cierra el ano con una bateria de obras clave para el futuro del departamento

Guaymallén cierra el año con una batería de obras clave para el futuro del departamento

Por Redacción