"EstaciónArte": dos noches para disfrutar arte, música y sabores

“EstaciónArte” vuelve a la Estación Gutiérrez con una experiencia que fusiona arte, música y gastronomía en dos jornadas ideales para disfrutar el atardecer como punto de partida. El evento tendrá lugar el 28 y 29, de 19:00 a 23:30, invitando a vecinos y visitantes a sumergirse en una atmósfera creativa y vibrante.
La música será protagonista con shows en vivo de jazz y presentaciones inspiradas en los años 80, generando un ambiente lleno de ritmo y nostalgia. Las propuestas artísticas acompañarán el escenario para hacer de cada momento un recorrido sensorial completo.
El evento también ofrecerá degustación de vinos seleccionados, pensada para quienes deseen descubrir nuevas etiquetas y sabores locales. A esto se suma una variada oferta gastronómica a cargo de food trucks, con opciones para todos los gustos.
Con su estilo único y su combinación de arte, música y gastronomía, “EstaciónArte” se posiciona como un punto de encuentro imperdible, invitando a vivir dos noches donde cada detalle está pensado para disfrutar al máximo.