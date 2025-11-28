Guaymallén informa el cronograma de vacunación antirrábica y móvil veterinario de diciembre

Para realizar castraciones, el quirófano móvil atenderá sin turno previo y por orden de llegada.
Para realizar castraciones, el quirófano móvil atenderá sin turno previo y por orden de llegada.
Los propietarios deben concurrir en los días publicados con DNI y su mascota, cumpliendo los siguientes requisitos:
Deben estar clínicamente sanos.
Tener entre 6 meses y 6 años.
Concurrir con 12 horas de ayuno previo, sin agua ni comida.
Deben tener un peso óptimo (no muy flacos ni con sobrepeso).
Las hembras no deben estar en celo ni preñadas.
Los machos deben tener los dos testículos descendidos.
Las mascotas deben asistir en buenas condiciones de higiene.
Los perros deben asistir con collar, cadena y bozal.
Los gatos deben asistir en jaulas transportadoras o mochilas cerradas; no en cajas de cartón.
Llevar manta y collar isabelino o malla posquirúrgica.
El propietario debe disponer del tiempo de espera para la cirugía.
El médico veterinario determinará si el animal está o no en condiciones de ser operado según su criterio.
Para vacunación antirrábica se atenderá por orden de llegada. Se vacunarán perros y gatos mayores de 3 meses y clínicamente sanos. La vacunación antirrábica es anual. Los perros deben concurrir con collar, cadena y bozal. Los felinos deben concurrir en cajas transportadoras o bolsos.
Lunes 1/12 – Delegación San José
16 cupos — Tropero Sosa 519, Nueva Ciudad
Martes 2/12 – Delegación San José
16 cupos — Tropero Sosa 519, Nueva Ciudad
Jueves 4/12 – Delegación San José
16 cupos — Tropero Sosa 519, Nueva Ciudad
Viernes 5/12 – Poliguay
50 cupos — 3 de Febrero y Gomensoro
Martes 9/12 – Delegación Bermejo
16 cupos — Avellaneda 4254, Bermejo
Jueves 11/12 – Delegación Bermejo
16 cupos — Avellaneda 4254, Bermejo
Viernes 12/12 – UV Villa Barón
50 cupos — Las Heras 519, San José
Lunes 15/12 – Dorrego
16 cupos — Moldes y Vucetich
Martes 16/12 – Dorrego
16 cupos — Moldes y Vucetich
Jueves 18/12 – Delegación Corralitos
16 cupos — Carlos Rodríguez 645, Corralitos
Viernes 19/12 – Plaza José Néstor Lencinas
50 cupos — Bandera de los Andes y Pellegrini
Lunes 22/12 – Delegación Rodeo de la Cruz
16 cupos — Bandera de los Andes 10065
Martes 23/12 – Delegación Rodeo de la Cruz
16 cupos — Bandera de los Andes 10065
Lunes 29/12 – Delegación Buena Nueva
16 cupos — Godoy Cruz 6156, Buena Nueva
Martes 30/12 – Plaza Barrio San Miguel
16 cupos — Calle San Miguel, Puente de Hierro
Lunes 1/12 – Gil y Vargas
13 cupos — Gil y Vargas
Jueves 4/12 – Gil y Vargas
13 cupos — Gil y Vargas
Lunes 15/12 – Plaza Barrio Covipa
13 cupos — Lamadrid 2200, Las Cañas
Miércoles 17/12 – Merendero Abuela Martha
50 cupos — Godoy Cruz, entre Huentata y Sayanca
Jueves 18/12 – Plaza Barrio Covipa
13 cupos — Lamadrid 2200, Las Cañas
Lunes 22/12 – Delegación Colonia Segovia
13 cupos — Mathus Hoyos y Buenos Vecinos
Lunes 29/12 – Plaza Carlos Pasetti
13 cupos — Murialdo 490, Villa Nueva
QUIRÓFANO FIJO
Se solicita turno previo al teléfono 4498287, de lunes a viernes, de 8 a 13 h.
CENTRO INTEGRAL VETERINARIO
La Municipalidad de Guaymallén informa que ya se encuentra en funcionamiento el Centro Integral Veterinario, un espacio destinado a mejorar la atención y el bienestar de los animales de compañía del departamento.
En este consultorio se brindan consultas básicas, evaluaciones clínicas generales, ecografías y consultas orientativas para enfermedades complejas, acompañando cada caso con un enfoque profesional, preventivo y accesible.
El servicio incluye vacunación antirrábica, desparasitaciones internas y externas, asesoramiento en tenencia responsable y la inscripción al Registro de Perros Potencialmente Peligrosos, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes y promoviendo una convivencia segura en la comunidad.
En Guaymallén se trabaja bajo el enfoque de Una Sola Salud, entendiendo que la salud humana, la salud animal y la salud del ambiente están profundamente interrelacionadas.
Este servicio es exclusivamente para vecinos y vecinas de Guaymallén, con el fin de priorizar la atención local y fortalecer las acciones sanitarias en el territorio.
El Centro Integral Veterinario se suma al trabajo del área de Zoonosis, ampliando la capacidad de atención y fortaleciendo las políticas de salud pública para beneficio de toda la comunidad.