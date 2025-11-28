28 de noviembre de 2025 - 12:12

Guaymallén informa el cronograma de vacunación antirrábica y móvil veterinario de diciembre

Con un cronograma que abarca todo el territorio del departamento, se busca promover la salud animal y prevenir enfermedades en la comunidad.

El Móvil Veterinario de Guaymallén.
El Móvil Veterinario de Guaymallén.

Para realizar castraciones, el quirófano móvil atenderá sin turno previo y por orden de llegada.

Los propietarios deben concurrir en los días publicados con DNI y su mascota, cumpliendo los siguientes requisitos:

  • Deben estar clínicamente sanos.

  • Tener entre 6 meses y 6 años.

  • Concurrir con 12 horas de ayuno previo, sin agua ni comida.

  • Deben tener un peso óptimo (no muy flacos ni con sobrepeso).

  • Las hembras no deben estar en celo ni preñadas.

  • Los machos deben tener los dos testículos descendidos.

  • Las mascotas deben asistir en buenas condiciones de higiene.

  • Los perros deben asistir con collar, cadena y bozal.

  • Los gatos deben asistir en jaulas transportadoras o mochilas cerradas; no en cajas de cartón.

  • Llevar manta y collar isabelino o malla posquirúrgica.

  • El propietario debe disponer del tiempo de espera para la cirugía.

  • El médico veterinario determinará si el animal está o no en condiciones de ser operado según su criterio.

Para vacunación antirrábica se atenderá por orden de llegada. Se vacunarán perros y gatos mayores de 3 meses y clínicamente sanos. La vacunación antirrábica es anual. Los perros deben concurrir con collar, cadena y bozal. Los felinos deben concurrir en cajas transportadoras o bolsos.

MAÑANA (a partir de las 9 h)

  • Lunes 1/12 – Delegación San José

    16 cupos — Tropero Sosa 519, Nueva Ciudad

  • Martes 2/12 – Delegación San José

    16 cupos — Tropero Sosa 519, Nueva Ciudad

  • Jueves 4/12 – Delegación San José

    16 cupos — Tropero Sosa 519, Nueva Ciudad

  • Viernes 5/12 – Poliguay

    50 cupos — 3 de Febrero y Gomensoro

  • Martes 9/12 – Delegación Bermejo

    16 cupos — Avellaneda 4254, Bermejo

  • Jueves 11/12 – Delegación Bermejo

    16 cupos — Avellaneda 4254, Bermejo

  • Viernes 12/12 – UV Villa Barón

    50 cupos — Las Heras 519, San José

  • Lunes 15/12 – Dorrego

    16 cupos — Moldes y Vucetich

  • Martes 16/12 – Dorrego

    16 cupos — Moldes y Vucetich

  • Jueves 18/12 – Delegación Corralitos

    16 cupos — Carlos Rodríguez 645, Corralitos

  • Viernes 19/12 – Plaza José Néstor Lencinas

    50 cupos — Bandera de los Andes y Pellegrini

  • Lunes 22/12 – Delegación Rodeo de la Cruz

    16 cupos — Bandera de los Andes 10065

  • Martes 23/12 – Delegación Rodeo de la Cruz

    16 cupos — Bandera de los Andes 10065

  • Lunes 29/12 – Delegación Buena Nueva

    16 cupos — Godoy Cruz 6156, Buena Nueva

  • Martes 30/12 – Plaza Barrio San Miguel

    16 cupos — Calle San Miguel, Puente de Hierro

TARDE (a partir de las 14.30 h)

  • Lunes 1/12 – Gil y Vargas

    13 cupos — Gil y Vargas

  • Jueves 4/12 – Gil y Vargas

    13 cupos — Gil y Vargas

  • Lunes 15/12 – Plaza Barrio Covipa

    13 cupos — Lamadrid 2200, Las Cañas

  • Miércoles 17/12 – Merendero Abuela Martha

    50 cupos — Godoy Cruz, entre Huentata y Sayanca

  • Jueves 18/12 – Plaza Barrio Covipa

    13 cupos — Lamadrid 2200, Las Cañas

  • Lunes 22/12 – Delegación Colonia Segovia

    13 cupos — Mathus Hoyos y Buenos Vecinos

  • Lunes 29/12 – Plaza Carlos Pasetti

    13 cupos — Murialdo 490, Villa Nueva

QUIRÓFANO FIJO

Se solicita turno previo al teléfono 4498287, de lunes a viernes, de 8 a 13 h.

Centro Integral Veterinario de Guaymallén (7)

CENTRO INTEGRAL VETERINARIO

La Municipalidad de Guaymallén informa que ya se encuentra en funcionamiento el Centro Integral Veterinario, un espacio destinado a mejorar la atención y el bienestar de los animales de compañía del departamento.

En este consultorio se brindan consultas básicas, evaluaciones clínicas generales, ecografías y consultas orientativas para enfermedades complejas, acompañando cada caso con un enfoque profesional, preventivo y accesible.

El servicio incluye vacunación antirrábica, desparasitaciones internas y externas, asesoramiento en tenencia responsable y la inscripción al Registro de Perros Potencialmente Peligrosos, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes y promoviendo una convivencia segura en la comunidad.

En Guaymallén se trabaja bajo el enfoque de Una Sola Salud, entendiendo que la salud humana, la salud animal y la salud del ambiente están profundamente interrelacionadas.

Este servicio es exclusivamente para vecinos y vecinas de Guaymallén, con el fin de priorizar la atención local y fortalecer las acciones sanitarias en el territorio.

El Centro Integral Veterinario se suma al trabajo del área de Zoonosis, ampliando la capacidad de atención y fortaleciendo las políticas de salud pública para beneficio de toda la comunidad.

