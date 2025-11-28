Guaymallén informa el cronograma de vacunación antirrábica y móvil veterinario de diciembre

Con un cronograma que abarca todo el territorio del departamento, se busca promover la salud animal y prevenir enfermedades en la comunidad.

Para realizar castraciones, el quirófano móvil atenderá sin turno previo y por orden de llegada.

Los propietarios deben concurrir en los días publicados con DNI y su mascota, cumpliendo los siguientes requisitos:

Deben estar clínicamente sanos.

Tener entre 6 meses y 6 años.

Concurrir con 12 horas de ayuno previo, sin agua ni comida.

Deben tener un peso óptimo (no muy flacos ni con sobrepeso).

Las hembras no deben estar en celo ni preñadas.

Los machos deben tener los dos testículos descendidos.

Las mascotas deben asistir en buenas condiciones de higiene.

Los perros deben asistir con collar, cadena y bozal.

Los gatos deben asistir en jaulas transportadoras o mochilas cerradas; no en cajas de cartón.

Llevar manta y collar isabelino o malla posquirúrgica.

El propietario debe disponer del tiempo de espera para la cirugía.

El médico veterinario determinará si el animal está o no en condiciones de ser operado según su criterio. Para vacunación antirrábica se atenderá por orden de llegada. Se vacunarán perros y gatos mayores de 3 meses y clínicamente sanos. La vacunación antirrábica es anual. Los perros deben concurrir con collar, cadena y bozal. Los felinos deben concurrir en cajas transportadoras o bolsos.

MAÑANA (a partir de las 9 h) Lunes 1/12 – Delegación San José 16 cupos — Tropero Sosa 519, Nueva Ciudad

Martes 2/12 – Delegación San José 16 cupos — Tropero Sosa 519, Nueva Ciudad

Jueves 4/12 – Delegación San José 16 cupos — Tropero Sosa 519, Nueva Ciudad

Viernes 5/12 – Poliguay 50 cupos — 3 de Febrero y Gomensoro

Martes 9/12 – Delegación Bermejo 16 cupos — Avellaneda 4254, Bermejo

Jueves 11/12 – Delegación Bermejo 16 cupos — Avellaneda 4254, Bermejo

Viernes 12/12 – UV Villa Barón 50 cupos — Las Heras 519, San José

Lunes 15/12 – Dorrego 16 cupos — Moldes y Vucetich

Martes 16/12 – Dorrego 16 cupos — Moldes y Vucetich

Jueves 18/12 – Delegación Corralitos 16 cupos — Carlos Rodríguez 645, Corralitos

Viernes 19/12 – Plaza José Néstor Lencinas 50 cupos — Bandera de los Andes y Pellegrini

Lunes 22/12 – Delegación Rodeo de la Cruz 16 cupos — Bandera de los Andes 10065

Martes 23/12 – Delegación Rodeo de la Cruz 16 cupos — Bandera de los Andes 10065

Lunes 29/12 – Delegación Buena Nueva 16 cupos — Godoy Cruz 6156, Buena Nueva

Martes 30/12 – Plaza Barrio San Miguel 16 cupos — Calle San Miguel, Puente de Hierro TARDE (a partir de las 14.30 h) Lunes 1/12 – Gil y Vargas 13 cupos — Gil y Vargas

Jueves 4/12 – Gil y Vargas 13 cupos — Gil y Vargas

Lunes 15/12 – Plaza Barrio Covipa 13 cupos — Lamadrid 2200, Las Cañas

Miércoles 17/12 – Merendero Abuela Martha 50 cupos — Godoy Cruz, entre Huentata y Sayanca

Jueves 18/12 – Plaza Barrio Covipa 13 cupos — Lamadrid 2200, Las Cañas

Lunes 22/12 – Delegación Colonia Segovia 13 cupos — Mathus Hoyos y Buenos Vecinos

Lunes 29/12 – Plaza Carlos Pasetti 13 cupos — Murialdo 490, Villa Nueva QUIRÓFANO FIJO

Se solicita turno previo al teléfono 4498287, de lunes a viernes, de 8 a 13 h.