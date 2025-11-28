Maipú abre sus escuelas de verano en más de 12 espacios deportivos

Las inscripciones comienzan la próxima semana, con modalidades online y presenciales según la sede elegida. Los costos serán accesibles para todas las familias, con beneficios para residentes del departamento y también para empleados municipales.
Las inscripciones comienzan la próxima semana, con modalidades online y presenciales según la sede elegida. Los costos serán accesibles para todas las familias, con beneficios para residentes del departamento y también para empleados municipales.
El Municipio de Maipú pone en marcha una nueva edición de las Escuelas de Verano, que se desarrollarán del 16 de diciembre al 6 de febrero en más de 12 polideportivos, campings, clubes y bodegas del departamento. Este año, la propuesta combina actividades recreativas y deportivas en distintos turnos, garantizando opciones para todas las familias maipucinas.
Las inscripciones abrirán la próxima semana y podrán realizarse de dos maneras:
Online, para la mayoría de las sedes aranceladas, desde el 2 de diciembre.
Presencial, para las escuelas totalmente gratuitas, los días 4 y 5 de diciembre.
Los valores de temporada se mantendrán accesibles, con tarifas diferenciadas para residentes, no residentes y beneficios especiales para empleados municipales.
Las escuelas de verano estarán habilitadas para niños y niñas de 4 a 13 años. Asimismo, está programada la Escuela de Verano Adaptada para chicos con CUD, que funcionará en una sola sede —el Polideportivo N.º 1 Ribosqui— y será también sin costo.
Los cupos son limitados y cada sede contará con turnos y modalidades propias, desde escuelas recreativas hasta programas deportivos. Para facilitar el proceso, el municipio habilitó un sistema digital donde cada familia podrá inscribirse, conocer la documentación necesaria y elegir la sede más conveniente.
Los más de 12 espacios recreativos son:
Polideportivos
Polideportivo N.º 1 Ribosqui
Polideportivo N.º 2 Juan Giol
Polideportivo N.º 3 Eva Perón
Polideportivo N.º 4 San Roque
Polideportivo N.º 5 Lucila Bombal (Rodeo del Medio)
Campings
Camping Cooperativa Beltrán Norte
Camping AMET
Camping Alimentación
Camping Ruta 31 (Fray Luis Beltrán)
Camping Caza y Pesca (Barrancas)
Camping y Granja Doble R (Fray Luis Beltrán)
Club
Teqüe Rugby Club (General Ortega)
Bodega
Bodega Zuccardi (Fray Luis Beltrán)
Toda la información detallada —aranceles, sedes, modalidades, documentación y cronograma completo— está disponible en el sitio oficial: https://escverano.maipu.gob.ar.