28 de noviembre de 2025 - 12:00

Maipú abre sus escuelas de verano en más de 12 espacios deportivos

El Municipio lanza una nueva temporada de Escuelas de Verano con más de 12 sedes, actividades recreativas y deportivas, opciones gratuitas y aranceles accesibles para que todas las familias puedan participar.

Por Redacción

Las inscripciones comienzan la próxima semana, con modalidades online y presenciales según la sede elegida. Los costos serán accesibles para todas las familias, con beneficios para residentes del departamento y también para empleados municipales.

El Municipio de Maipú pone en marcha una nueva edición de las Escuelas de Verano, que se desarrollarán del 16 de diciembre al 6 de febrero en más de 12 polideportivos, campings, clubes y bodegas del departamento. Este año, la propuesta combina actividades recreativas y deportivas en distintos turnos, garantizando opciones para todas las familias maipucinas.

Las inscripciones abrirán la próxima semana y podrán realizarse de dos maneras:

  • Online, para la mayoría de las sedes aranceladas, desde el 2 de diciembre.

  • Presencial, para las escuelas totalmente gratuitas, los días 4 y 5 de diciembre.

Los valores de temporada se mantendrán accesibles, con tarifas diferenciadas para residentes, no residentes y beneficios especiales para empleados municipales.

Las escuelas de verano estarán habilitadas para niños y niñas de 4 a 13 años. Asimismo, está programada la Escuela de Verano Adaptada para chicos con CUD, que funcionará en una sola sede —el Polideportivo N.º 1 Ribosqui— y será también sin costo.

Los cupos son limitados y cada sede contará con turnos y modalidades propias, desde escuelas recreativas hasta programas deportivos. Para facilitar el proceso, el municipio habilitó un sistema digital donde cada familia podrá inscribirse, conocer la documentación necesaria y elegir la sede más conveniente.

Los más de 12 espacios recreativos son:

Polideportivos

  • Polideportivo N.º 1 Ribosqui

  • Polideportivo N.º 2 Juan Giol

  • Polideportivo N.º 3 Eva Perón

  • Polideportivo N.º 4 San Roque

  • Polideportivo N.º 5 Lucila Bombal (Rodeo del Medio)

Campings

  • Camping Cooperativa Beltrán Norte

  • Camping AMET

  • Camping Alimentación

  • Camping Ruta 31 (Fray Luis Beltrán)

  • Camping Caza y Pesca (Barrancas)

  • Camping y Granja Doble R (Fray Luis Beltrán)

Club

  • Teqüe Rugby Club (General Ortega)

Bodega

  • Bodega Zuccardi (Fray Luis Beltrán)

Toda la información detallada —aranceles, sedes, modalidades, documentación y cronograma completo— está disponible en el sitio oficial: https://escverano.maipu.gob.ar.

