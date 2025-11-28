Maipú abre sus escuelas de verano en más de 12 espacios deportivos

El Municipio lanza una nueva temporada de Escuelas de Verano con más de 12 sedes, actividades recreativas y deportivas, opciones gratuitas y aranceles accesibles para que todas las familias puedan participar.

Las inscripciones comienzan la próxima semana, con modalidades online y presenciales según la sede elegida. Los costos serán accesibles para todas las familias, con beneficios para residentes del departamento y también para empleados municipales.

El Municipio de Maipú pone en marcha una nueva edición de las Escuelas de Verano, que se desarrollarán del 16 de diciembre al 6 de febrero en más de 12 polideportivos, campings, clubes y bodegas del departamento. Este año, la propuesta combina actividades recreativas y deportivas en distintos turnos, garantizando opciones para todas las familias maipucinas.

Las inscripciones abrirán la próxima semana y podrán realizarse de dos maneras:

Online , para la mayoría de las sedes aranceladas, desde el 2 de diciembre.

Presencial, para las escuelas totalmente gratuitas, los días 4 y 5 de diciembre. Los valores de temporada se mantendrán accesibles, con tarifas diferenciadas para residentes, no residentes y beneficios especiales para empleados municipales.

Las escuelas de verano estarán habilitadas para niños y niñas de 4 a 13 años. Asimismo, está programada la Escuela de Verano Adaptada para chicos con CUD, que funcionará en una sola sede —el Polideportivo N.º 1 Ribosqui— y será también sin costo.