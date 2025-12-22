Se instaló oficialmente el verano: cómo se espera que sean los próximos meses en Mendoza

Desde el domingo, estamos oficialmente en verano , es decir que se inició el solsticio de verano 2026 en el hemisferio sur. Se trata del evento astronómico que marca el comienzo oficial de la estación más cálida y luminosa en Argentina.

Vacaciones de verano: cuál es la diferencia de precios entre Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se produjo el domingo a las 12:03, hora Argentina , cuando oficialmente dio comienzo el verano en esta zona de la Tierra.

Se extenderá hasta el equinoccio de otoño, cuando cambie la estación para volverse un poco más fría. Este evento, en 2026 será el 20 de marzo.

Hasta ese entonces será tiempo de ponerle el cuerpo al calor, ventiladores, aire acondicionado, mucho aire libre como suele suceder y para los agraciados, pileta.

Con el inicio del solsticio de verano el domingo, se produjo el día más largo del año. En ese sentido, el SMN explicó que es el día en que el sol sale y se oculta más al sur y también es el día que tiene la mayor cantidad de horas de luz solar en todo el año.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra alcanza la máxima inclinación de su eje hacia el Sol, provocando el día con mayor cantidad de horas de luz y la noche más corta del año y con todo, esto un cambio de estación.

Calor verano parque general San Martín pareja.jpg El parque General San Martín es una de las alternativas en Mendoza para hacer más llevadero el calor del verano. Los Andes

En ese mismo contexto, y por la inclinación del eje de la tierra, ayer no hubo horas de Sol desde el Círculo Polar Ártico hasta el Polo Norte mientras que en el Círculo Polar Antártico y hasta el Polo Sur tuvieron 24 horas de luz.

En cuanto al impacto sobre la temperatura, el servicio explicó que aunque es el día en que el suelo del hemisferio sur acumula la mayor cantidad de energía del sol, no es la época más cálida. Esto dado que la superficie de la Tierra demora de 3 a 4 semanas en entregar ese calor al aire y calentarlo por eso el mes más caluroso es enero.

Verano caluroso

De acuerdo a las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, la mayor parte del territorio argentino tendrá este verano temperaturas por encima de lo normal.

Las proyecciones se expresan en porcentaje de probabilidades de ocurrencia y, en este sentido, hasta febrero, la zona central del país y hacia el sur tendrá de 45 a 50% de probabilidades de presentar temperaturas más elevadas de lo normal para la época.

En el caso de Mendoza también queda dentro de la franja que tendría más chances de tener temperaturas más elevadas pero con probabilidades en torno al 40% a 45% de ocurrencia.

Solo pasarían un verano un poco más aliviados quienes viven en el Litoral, particularmente en Corrientes y Misiones y quienes viven en el noroeste, donde la expectativa es que las temperaturas estén dentro del rango normal de un verano allí.

“En lo que respecta a temperatura siempre estamos siendo superiores a lo normal. En este caso, es un poquito más, entre un cuarenta, cuarenta y cinco por ciento más de lo normal. ¿Qué indica esto? Que estamos dentro de esta climática, el calentamiento global, y siguen siendo temperaturas muy elevadas, superando ampliamente los promedios de cada mes, de diciembre, enero, en este caso también hasta febrero”, explicó el pronosticador meteorológico, Fernando Jara.

Y agregó: “Teniendo en cuenta esto, cada vez que pasa algún fenómeno meteorológico, al tener temperaturas más elevadas de lo normal, pueden presentarse fenómenos meteorológicos más importantes o más severos, casos puntuales, como abundantes precipitaciones o tormentas”.

Precipitaciones en Mendoza

El pronóstico de precipitaciones para el verano, entre diciembre y febrero, anticipa que el país tendrá un escenario bastante diverso. Mendoza estará dentro del rango normal para la época al igual que toda la zona oeste y hacia el sur. Las perspectivas son 40% de probabilidades de ocurrencia de un verano normal en este sentido.

En cambio, la zona central hacia el este y la zona mesopotámica tendrán precipitaciones inferiores a las normales con probabilidades de ocurrencia entre 45% y 55%.

Verano en Mendoza: algo agobiante ante las temperaturas extremas. Desde el domingo estamos oficialmente en verano: cómo será en Mendoza.

En tanto para el noroeste argentino, se anticipa un 45% a 50% de probabilidades de que las precipitaciones sean superiores a las normales.

En definitiva el país tendrá una temporada húmeda en el noroeste, seca en el centro y este del país (con excepción del este de la provincia de Buenos Aires, que tendrá un rango normal), mientras que la zona oeste hacia el sur tendrá un verano típico.

En cuanto al fenómeno El Niño (ENSO), este se encuentra en condiciones neutras, lo que implica que no impactará con mayor o menor humedad.

Cómo fue la temporada previa y su impacto

El verano pasado, los pronósticos para Mendoza en cuanto a las temperaturas fueron similares: 45% de probabilidades de superar la media. Pero por el contrario, se había pronosticado una estación más húmeda de lo habitual en la provincia. Fue un verano que además se extendió, ya recién a mediados de mayor comenzaron a presentarse temperaturas más propias del otoño.

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA explicó que la región atravesó un otoño e invierno caracterizado por una oferta hídrica excepcionalmente alta, con precipitaciones muy superiores a los valores normales en numerosas localidades. “Esta situación generó una elevada disponibilidad de agua almacenada en los suelos a nivel regional, condición que no se registraba desde la campaña 2015-16 y que representa un factor extremadamente positivo para la planificación de las siembras de cultivos de cosecha gruesa”, expresó.

En tanto, Natalia Gattinoni, especialista del Instituto de Clima y Agua consideró en cuanto a las temperaturas: “Es mayor la posibilidad de ocurrencia de valores térmicos entre normales a más cálidos para esta primavera y verano en particular sobre el centro y este del país”.

Por su parte, expertos del INTA indicaron que, “para el verano e inicios del otoño, se ve favorecido el regreso a la neutralidad del fenómeno ENSO y del DOI y por lo tanto esto se ve reflejado en chances de lluvias normales e incluso con cierta probabilidad a superiores, para la época en el centro y este del país”.