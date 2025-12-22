Cómo proteger el pelo para que el agua con cloro de la pileta no lo arruine

Un método simple y casero puede evitar que el agua con cloro reseque y dañe el pelo en verano. Una rutina que actúa como barrera protectora.

Este método es rápido y apto para todo tipo de cabellos que anticipan un posible problema con el agua de la pileta.

Con la llegada del verano, el pelo suele sufrir las consecuencias del cloro en la pileta: resequedad, puntas abiertas, pérdida de brillo y frizz. Para evitarlo, existe una rutina simple que interviene como capa protectora previamente y después del contacto con el agua.

Este sistema no solo nutre en profundidad, sino que crea una película que impide que el cloro penetre en la fibra capilar. Son productos que permiten reforzar las puntas. Es una rutina rápida, económica y que puede utilizarse cada vez que se va a nadar, incluso en cabellos teñidos.

Cómo enfrentar al agua con cloro de la pileta para que no afecte el pelo El cloro de las piletas es uno de los principales enemigos del pelo durante la temporada de calor. Su acción química elimina la humedad natural del pelo, abre la cutícula y favorece la porosidad, lo que genera sequedad, frizz y pérdida de suavidad.

Una de las recomendaciones más efectivas es crear una barrera nutritiva antes de entrar al agua. Esta solución actúa como un “escudo” que evita que el producto químico penetre en la fibra capilar.

El primer paso consiste en aplicar aceite de argán o aceite de coco en todo el largo. Ambos funcionan como mascarillas nutritivas porque poseen ácidos grasos que sellan la cutícula y prolongan la hidratación. Luego, hay que sumar una capa de acondicionador tradicional, que aporta humectación adicional y refuerza la protección. El acondicionador también ayuda a que el pelo se mantenga manejable una vez que salga del agua, evitando que se enrede o pierda forma. Para finalizar, se aplica una crema para peinar sin enjuague, especialmente en las puntas, que son la parte más sensible al daño. Este tercer paso actúa como sellador final, prolonga la hidratación y evita que el cabello se reseque durante la exposición prolongada al sol y al agua.

Otros cuidados simples para después de la pileta Aunque la rutina previa es clave para evitar el daño, también existen cuidados posteriores que ayudan a mantener la salud del cabello durante toda la temporada de verano.

Uno de los más importantes es enjuagar el pelo solo con agua potable apenas se sale de la pileta. Este paso sencillo reduce la cantidad de cloro acumulado y evita que siga actuando sobre la fibra capilar mientras se seca al sol.

A continuación, se recomienda lavar el cabello con un shampoo suave, preferentemente hidratante. Los productos sin sulfatos o con ingredientes nutritivos como aloe vera, manteca de karité o proteínas vegetales ayudan a restablecer el equilibrio natural del cuero cabelludo.

También es fundamental evitar el uso excesivo de herramientas de calor como planchitas o bucles el mismo día de la pileta, ya que el pelo puede estar más sensible. En su lugar, se puede dejar secar al aire libre o utilizar protectores térmicos si es indispensable peinarlo con calor.

La protección del pelo frente al cloro será una batalla interminable este verano si no se siguen los métodos adecuados. Estos simples pasos solucionan de antemano un problema común de la época.