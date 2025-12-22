22 de diciembre de 2025 - 16:45

3 tipos de árboles que necesitan podarse sí o sí durante el verano

La poda de verano es esencial para mantener ciertos árboles que brindan diferentes beneficios en el jardín y en la alimentación de las personas.

Con los cuidados correctos en verano, estos árboles crecen más firmes y equilibrados.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

La poda de verano es una práctica esencial para fortalecer el crecimiento de diversas especies y mejorar su estructura. Durante esta etapa, algunos árboles responden mejor a cortes mínimos que favorecen la ventilación, la entrada de luz y el control del tamaño. Realizarla correctamente permite evitar enfermedades y potenciar la próxima floración o cosecha.

Aunque no todas las especies deben podarse en esta época, ciertos árboles frutales, ornamentales y arbustos agradecen un mantenimiento leve. Este tipo de poda es estratégica para acompañar el desarrollo natural del árbol después de haber florecido o tener frutas maduras. Aplicada a tiempo, mejora la producción, la estética y la salud general de la especie en el jardín de casa.

Con los cuidados correctos en verano, estos árboles crecen más firmes y equilibrados.

Qué árboles frutales necesitan poda en verano

El sitio de la Real Sociedad de Horticultura, explican que los árboles frutales son de los que más se benefician con la poda de verano, especialmente aquellos que ya completaron su ciclo de producción. Entre ellos se destacan los cerezos, ciruelos y manzanos, especies muy presentes en huertos familiares y jardines.

Una vez terminada la cosecha, estos árboles entran en una etapa de regulación energética en la que la poda suave se vuelve fundamental.

  • El objetivo es eliminar ramas débiles, brotes que crecen hacia el interior de la copa y partes que compiten por la luz.
  • Esta manera permite que el árbol conserve fuerza para la temporada siguiente y además para reducir el riesgo de enfermedades fúngicas provocadas por la humedad.
  • En el caso de los cerezos, la poda de verano ayuda a controlar su vigor y evitar que los brotes se extiendan en exceso.
  • Los ciruelos, por su parte, suelen generar ramas verticales que conviene recortar para estimular un crecimiento más equilibrado.
  • En los manzanos, esta práctica permite mejorar la entrada de luz y aire al interior de la copa, lo que repercute directamente en la calidad de los frutos del próximo año.
Los árboles ornamentales y arbustos que también necesitan poda en verano

Además de los frutales, varios árboles ornamentales y arbustos agradecen una poda de verano, principalmente después de su etapa de floración.

Las especies ornamentales suelen crecer con rapidez durante la primavera, y un recorte suave en verano les permite mantener su forma, evitar que se vuelvan demasiado densas y favorecer el desarrollo de nuevas yemas. Esta poda simple no busca modificar drásticamente la estructura, sino mantener la armonía estética y prevenir deformaciones.

Entre los ornamentales que pueden podarse en esta época se encuentran especies como los árboles de floración temprana, algunos arces decorativos y ciertos ejemplares de sombra que generan una copa demasiado espesa. El recorte permite que ingrese más luz a las ramas interiores, evitando la aparición de zonas debilitadas. Además, la ventilación extra reduce la posibilidad de hongos, especialmente en ambientes cálidos y húmedos.

En cuanto a los arbustos, el verano es ideal para mantener en buen estado aquellos que florecen en primavera. Después de que pierden sus flores, se recomienda eliminar algunas pequeñas ramas viejas o desgastadas, así como controlar el tamaño para que no invadan caminos o espacios de tránsito. Arbustos como las hortensias podadas después de su floración pueden fortalecer su estructura y producir botones más vigorosos para la temporada siguiente.

La poda de verano es un beneficio necesario para especies limitadas que siempre necesitan mantenimiento tras la floración o la cosecha. Frutales como cerezos, ciruelos y manzanos, así como diversos árboles ornamentales y arbustos, se benefician de un recorte suave que mejora la salud.

