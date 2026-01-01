Paradores en la ruta a Chile: la estrategia este verano, qué servicios ofrecen y dónde obtener información

Con la época estival y las vacaciones, el tránsito por el paso internacional Cristo Redentor hacia Chile repunta fuertemente e incluso, muchas veces, colapsa. Por eso, desde el 20 de diciembre están funcionando los paradores dispuestos en la ruta 7 para ofrecer estancia y servicios a quienes transiten hacia el paso en esta época.

La app de los argentinos para pagar en Chile: se evita el 30% de recargo y sale más barato

La intención del Gobierno de Mendoza es ofrecer una espera amigable a los viajeros cuando el tránsito por el paso internacional a Chile esté demorado, algo no poco frecuente durante esta época.

Es uno de los pasos más importantes de Argentina , pero la ruta cuenta con pocos servicios, ha habido problemas y reclamos. Hasta la temporada pasada se estimaba que circulaban hasta 1.500 camiones por día y 400 mil vehículos particulares por año . La demanda se vio fuertemente incrementada los años previos por un cambio conveniente para chilenos primero y para los argentinos después. Eso generó situaciones verdaderamente críticas. Ahora, con un cambio de contexto, y aunque aún no hay números promedio de esta temporada, quienes están vinculados al tránsito en la zona perciben un amesetamiento, lejos del boom de otras épocas. Sin embargo, el movimiento de pasajeros desde y hacia ambos lados de la cordillera es siempre intenso y se ve incrementado en la época de verano .

A modo de ejemplo, el 30 de diciembre, cuando suele suceder que hay un repunte de tránsito ingresaron 843 vehículos y egresaron de Argentina 1500 vehículos.

Las críticas que durante mucho tiempo se han sumado por la falta de servicios en una ruta tan transitada fueron el disparador de la iniciativa que el gobierno puso en marcha el verano pasado.

Por eso, se ha planificado un operativo con servicios y el uso de playones que se activará cuando la situación vial del paso internacional lo requiera, de manera tal de ofrecer a los viajeros un lugar donde esperar hasta que se normalice el tránsito.

Paso Cristo Redentor Paso Cristo Redentor: con la época estival y las vacaciones, el tránsito por el paso internacional hacia Chile repunta fuertemente e incluso, muchas veces, colapsa

Se trata de playones ubicados en Penitentes y Uspallata, con una capacidad de 400 vehículos cada uno, con opción de ampliar la capacidad. Desde la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial explicaron que en esos dos puntos se va a concentrar toda la operatividad. Pero además se ha pensado en algunos refuerzos que se activarán en caso de “urgencia por demoras” o por alguna situación climática. En primera instancia se ampliará a la aduana chilena de Los Libertadores, y luego, de ser necesario, se activarían otros paradores en Punta de Vacas, Potrerillos o Puente del Inca.

De todas formas, “los viajeros tienen espacios de sobra para estacionar sin necesidad de usar los paradores. Estos son de uso prioritario para el estacionamiento de vehículos que viajan a Chile cuando se producen esperas prolongadas en la aduana de Los Libertadores”, aclaró Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial.

Cómo se activarán los paradores en la ruta a Chile

En estas zonas se ofrecen diversos servicios como conectividad móvil, entretenimiento, gastronomía y sanitarios, tanto allí como en las zonas aledañas a los paradores, aclaró Corvalán.

En condiciones de alta demanda se habla de “activar el operativo”. Sobre el asunto, el director explicó: “Implica suspender el ascenso de vehículos e ingresarlos a los paradores para que aguarden allí de forma segura a que se descongestione la atención en Los Libertadores. Cuando esto es posible, entonces se va habilitando el tránsito hacia Chile en grupos de 100 vehículos, con acompañamiento de las autoridades viales. La mecánica este año va a ser, primero habilitar Penitentes y luego, si hace falta, Uspallata”.

El operativo involucra reparticiones nacionales y locales: participan la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, la Policía de Mendoza en conjunto con la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Hace unos días, el gobernador Alfredo Cornejo destacó que estos dispositivos permiten mejorar la experiencia de los mendocinos y turistas, pero también ordenar la circulación y fortalecer la seguridad vial en un corredor estratégico para la provincia.

Qué servicios ofrecen los paradores en la ruta a Chile

Como parte de la estrategia se han sumado a los playones instalaciones ya existentes. Por un lado, las del complejo Penitentes: “Hay un restaurante para almorzar, desayunar o merendar, que aparte tiene sus propios sanitarios, además de los sanitarios del complejo, y los baños móviles, en caso de ser necesarios”, detalló a Los Andes el funcionario.

“Uspallata tiene prestaciones similares -prosiguió- el predio donde se ubica el parador lo opera la estación de servicio, que está ubicada junto a la aduana de caminos, y que tiene su minimarket con servicios gastronómicos y sanitarios. Allí también se apostarán móviles en caso de ser necesario. Todo esto reforzado por la oferta comercial y de servicios del centro de Uspallata”, refirió.

Detuvieron a un chileno que manejaba borracho en su camioneta por la ruta 7 Desde el 20 de diciembre están funcionando los paradores dispuestos en la ruta 7. La intención del Gobierno de Mendoza es ofrecer una espera amigable a los viajeros cuando el tránsito por el paso internacional a Chile esté demorado

En tanto, para quienes regresan de Chile se contempla, en caso de demora, que cumpla la función de parador el complejo de Horcones. Se trata de un espacio que también ha acumulado críticas por falta de servicios. En ese sentido, diversas fuentes consultadas enumeraron algunas mejoras como la incorporación de baños móviles, que se suman a los que ya tenía instalado el complejo. Asimismo mencionan que está activo un servicio de limpieza permanente y que hay una especie de minimarket donde comprar algunas provisiones básicas.

Cuándo funcionan los paradores en la ruta 7 y cómo se accede

Los paradores están activos desde diciembre hasta fines de marzo. Han considerado extender su actividad hasta esa fecha teniendo en cuenta que pueden ser necesarios para Pascuas. De todas formas, es algo que se evaluará oportunamente.

En cuanto a los horarios en los que se puede acceder, Corvalán señaló que en Penitentes, los servicios de gastronomía y sanitarios están habilitados solo en horarios diurnos, mientras que la conectividad está disponible de forma permanente. En tanto, en Uspallata, los servicios están disponibles las 24 horas. Salvo los consumos gastronómicos, el resto de los servicios no tiene costo.

En las app PasAr y MZAXMI, que replica la información de PasAr, se puede consultar cuándo están activos y en qué condiciones. PasAr informa sobre los paradores, tiempos de espera y transitabilidad del paso internacional, con información que se actualiza cada una hora o menos en el caso de que surjan novedades.

Buscan dar más seguridad en la ruta 7

Parte de lo que se ha buscado con la habilitación de estos espacios y los operativos en torno, es dar mayor seguridad a los usuarios. Es que en determinadas situaciones, cuando el tránsito es tanto que se generan importantes demoras, los vehículos quedaban estacionados en cualquier lado, en zonas inseguras, sin servicios y a merced de contingencias climáticas, un tema nada menor en zona de montaña.

Según explican quienes han estado a cargo de la planificación, se ha buscado que los vehículos en espera no interfieran en el tránsito. Es que antes de ser habilitados, pasó que en momentos de tránsito crítico, se formaban largas filas de vehículos al márgen de la ruta - sobre la banquina e incluso hasta en la calzada- lo que implicaba un verdadero riesgo para la seguridad vial. Por eso, los paradores colindan con la ruta pero no invaden la zona de caminos.

Además, como parte del procedimiento, este año se mantendrá una estrategia ya implementada el año pasado: la presencia de fuerzas de seguridad en la zona y que cuando se acumulan largas filas de vehículos, acompañan al contingente hasta el cruce internacional. Parte de las cuestiones asociadas a esta disposición es que la ansiedad de muchos por llegar rápido y el cansancio por la espera generaban situaciones complejas como el sobrepaso de riesgo, transgrediendo el orden de los vehículos que esperaban durante horas. Tal actitud ha generado incluso conflictos entre los conductores.