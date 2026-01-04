4 de enero de 2026 - 08:50

Domingo "caluroso y nublado" en Mendoza: a cuánto llegará la máxima, según el pronóstico del tiempo

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Días de mucho calor en Mendoza.

Días de mucho calor en Mendoza.

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza tiene su primer domingo del año y, como era de esperarse, el calor será el protagonista. Con máximas cercanas a los 35°C, el pronóstico del tiempo indica una jornada súper calurosa para cerrar el fin de semana, ideal para pegarse un chapuzón. Sin embargo, la máxima del lunes será aún peor, aunque con alertas por tormentas intensas. A continuación, las zonas afectadas.

Leé además

ANDREA GARROTE.  La crisis de una profesora es el pretexto para reflexionar sobre el poder y la educación.

Pundonor: una clase magistral sobre el poder, el cuerpo y la risa

Por Ariel Búmbalo
Si los salarios siguen bajos, será difícil un repunte del consumo.

Expectativas 2026: sin boom de consumo, se esperan mejoras parciales

Por Diana Chiani

En cuanto a la jornada que transitamos, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “muy caluroso con nubosidad variable”. Se anuncia una máxima de 34°C y una mínima de 19°C, con vientos moderados del sector sur. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones.

¿Cómo estará el tiempo lunes?

El lunes 5 de enero, primer lunes del año, se esperan las mismas condiciones meteorológicas. Habrá un pequeño ascenso de la temperatura, donde la máxima será de 35°C y la mínima de 19°C, sumado a vientos moderados del noreste. También se indica nubosidad variable y alerta amarilla por tormentas fuertes en varias zonas de la provincia, especialmente en la zona este. En Cordillera se indica nubosidad.

mapa_alertas
Alerta amarilla por tormentas este lunes 5 de enero.

Alerta amarilla por tormentas este lunes 5 de enero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tumba de Sandro. Foto: Gentileza 

Sandro, la voz que se apagó en Mendoza

Por Luciana Sabina
Elecciones provinciales. Archivo Los Andes

Elecciones municipales: se cerraron las listas y estos son los candidatos confirmados para febrero

Por Martín Fernández Russo
La entrada principal al GRAN REX en la calle Buenos Aires 65

Historia y Cine en Mendoza

Por Beatriz Bragoni
Soledad Paez quiere seguir aprendiendo y tiene el sueño de tener su propia empresa.

Ruralidad: mujeres que rompen con los estereotipos en el campo

Por Patricia Losada