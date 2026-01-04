Domingo "caluroso y nublado" en Mendoza: a cuánto llegará la máxima, según el pronóstico del tiempo

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Mendoza tiene su primer domingo del año y, como era de esperarse, el calor será el protagonista. Con máximas cercanas a los 35°C, el pronóstico del tiempo indica una jornada súper calurosa para cerrar el fin de semana, ideal para pegarse un chapuzón. Sin embargo, la máxima del lunes será aún peor, aunque con alertas por tormentas intensas. A continuación, las zonas afectadas.

En cuanto a la jornada que transitamos, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “muy caluroso con nubosidad variable”. Se anuncia una máxima de 34°C y una mínima de 19°C, con vientos moderados del sector sur. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones.

¿Cómo estará el tiempo lunes? El lunes 5 de enero, primer lunes del año, se esperan las mismas condiciones meteorológicas. Habrá un pequeño ascenso de la temperatura, donde la máxima será de 35°C y la mínima de 19°C, sumado a vientos moderados del noreste. También se indica nubosidad variable y alerta amarilla por tormentas fuertes en varias zonas de la provincia, especialmente en la zona este. En Cordillera se indica nubosidad.