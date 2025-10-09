9 de octubre de 2025 - 09:52

Tras una polémica separación, se conoció quién es el futbolista que sale con Catalina Gorostidi

La ex Gran Hermano comenzó un nuevo romance, con un futbolista argentino, luego de su separación con Joel Ojeda.

Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.

Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

No faltan los casting de Gran Hermano donde los participantes admiten que si el amor toca sus puertas, están dispuestos a todo dentro de la casa más famosa y muchas veces, las relaciones perduran varios años o bien, son tan pasajeros que a las semanas le ponen fin.

Leé además

Nico Occhiato detalló cuánto dinero se llevará el primer puesto de La Voz Argentina.

El jugoso premio millonario que se llevará el ganador de La Voz Argentina 2025

Por Redacción Espectáculos
La Voz Argentina ya tiene sus finalistas.

Votá: ¿Quién querés que gane La Voz Argentina 2025?

Por Redacción Espectáculos

Eso es justamente lo que ocurrió con Catalina Gorostidi, quien fue parte de dos ediciones del reality de Telefe. No sólo logró la popularidad con la que soñaba la médica pediatra santafecina, sino que además el programa le dejó un amor que no terminó de la mejor manera.

Catalina Gorostidi
Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.

Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.

Lo cierto es que el noviazgo con Joel Ojeda fue una relación completamente tóxica, incluso teñida de acusaciones de violencia por parte de él. Es así que tras la separación Cata logró ir superando el mal momento y al parecer, habría vuelto a apostar por un romance.

Quién es el futbolista con el que estaría saliendo Catalina de Gran Hermano

El joven en cuestión se llama Germán Ferreyra, un futbolista salido del club Vélez Sarsfield, y tras su paso por Arsenal de Sarandí, actualmente está jugando en el Melbourne City F. C. de Australia.

Si bien por el momento se desconoce a ciencia cierta cómo es que se conocieron, lo cierto es que los chicos desde las redes sociales ya no ocultan la relación que iniciaron e intercambian públicamente tiernos mensajes desde sus respectivas cuentas.

Catalina Gorostidi
Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.

Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.

Catalina Gorostidi
Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.

Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.

Así, en una reciente publicación que hizo el futbolista el pasado 26 de septiembre en su cuenta oficial de Instagram donde se lo ve cruzado de brazos luciendo la camiseta de su equipo australiano, junto al mensaje "estamos listos 25/26 #melbournecity", Catalina Gorostidi fue una de las primeras en comentar la publicación. “A mí me encantan los tatuajes en tu brazo”, escribió, recibiendo un piropo: “A mí me gustas vos”.

Como no podía ser de otra manera, la ex GH no tardó en responderse en la misma sintonía, con cuatro emojis de caritas con corazones en los ojos y otro de un avión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se divorciaron por una insólita razón.

Se casaron hace unos meses y ya firmaron su "divorcio en común acuerdo": el motivo sorprendió a todos

Por Redacción
Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

Los motivos por los que Nicolás Vázquez y Dai Fernández no han blanqueado su romance todavía

Por Agustín Zamora
La nueva comedia romántica de Netflix que se inspira en una película de Julia Roberts.

Lidera en Netflix la película romántica que toma lo mejor de un éxito de Julia Roberts

Por Redacción Espectáculos
John Lithgow como Albus Dumbledore

Harry Potter, la serie: filtran fotos del nuevo Albus Dumbledore y especulan con importantes cambios

Por Redacción Espectáculos