Tras una polémica separación, se conoció quién es el futbolista que sale con Catalina Gorostidi

La ex Gran Hermano comenzó un nuevo romance, con un futbolista argentino, luego de su separación con Joel Ojeda.

No faltan los casting de Gran Hermano donde los participantes admiten que si el amor toca sus puertas, están dispuestos a todo dentro de la casa más famosa y muchas veces, las relaciones perduran varios años o bien, son tan pasajeros que a las semanas le ponen fin.

Eso es justamente lo que ocurrió con Catalina Gorostidi, quien fue parte de dos ediciones del reality de Telefe. No sólo logró la popularidad con la que soñaba la médica pediatra santafecina, sino que además el programa le dejó un amor que no terminó de la mejor manera.

Catalina Gorostidi Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista. web Lo cierto es que el noviazgo con Joel Ojeda fue una relación completamente tóxica, incluso teñida de acusaciones de violencia por parte de él. Es así que tras la separación Cata logró ir superando el mal momento y al parecer, habría vuelto a apostar por un romance.

Quién es el futbolista con el que estaría saliendo Catalina de Gran Hermano El joven en cuestión se llama Germán Ferreyra, un futbolista salido del club Vélez Sarsfield, y tras su paso por Arsenal de Sarandí, actualmente está jugando en el Melbourne City F. C. de Australia.

Si bien por el momento se desconoce a ciencia cierta cómo es que se conocieron, lo cierto es que los chicos desde las redes sociales ya no ocultan la relación que iniciaron e intercambian públicamente tiernos mensajes desde sus respectivas cuentas.