Tras una polémica separación, se conoció quién es el futbolista que sale con Catalina Gorostidi

No faltan los casting de Gran Hermano donde los participantes admiten que si el amor toca sus puertas, están dispuestos a todo dentro de la casa más famosa y muchas veces, las relaciones perduran varios años o bien, son tan pasajeros que a las semanas le ponen fin.
Eso es justamente lo que ocurrió con Catalina Gorostidi, quien fue parte de dos ediciones del reality de Telefe. No sólo logró la popularidad con la que soñaba la médica pediatra santafecina, sino que además el programa le dejó un amor que no terminó de la mejor manera.
Catalina Gorostidi
Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.
web
Lo cierto es que el noviazgo con Joel Ojeda fue una relación completamente tóxica, incluso teñida de acusaciones de violencia por parte de él. Es así que tras la separación Cata logró ir superando el mal momento y al parecer, habría vuelto a apostar por un romance.
Quién es el futbolista con el que estaría saliendo Catalina de Gran Hermano
El joven en cuestión se llama Germán Ferreyra, un futbolista salido del club Vélez Sarsfield, y tras su paso por Arsenal de Sarandí, actualmente está jugando en el Melbourne City F. C. de Australia.
Si bien por el momento se desconoce a ciencia cierta cómo es que se conocieron, lo cierto es que los chicos desde las redes sociales ya no ocultan la relación que iniciaron e intercambian públicamente tiernos mensajes desde sus respectivas cuentas.
Catalina Gorostidi
Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.
web
Catalina Gorostidi
Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.
web
Así, en una reciente publicación que hizo el futbolista el pasado 26 de septiembre en su cuenta oficial de Instagram donde se lo ve cruzado de brazos luciendo la camiseta de su equipo australiano, junto al mensaje "estamos listos 25/26 #melbournecity", Catalina Gorostidi fue una de las primeras en comentar la publicación. “A mí me encantan los tatuajes en tu brazo”, escribió, recibiendo un piropo: “A mí me gustas vos”.
Como no podía ser de otra manera, la ex GH no tardó en responderse en la misma sintonía, con cuatro emojis de caritas con corazones en los ojos y otro de un avión.