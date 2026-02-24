24 de febrero de 2026 - 08:11

Quién es Jenny Mavinga, la africana de Gran Hermano 2026 que fue confundida con una brasileña

Oriunda de Congo, la participante de la "Generación Dorada" reveló una dura historia de vida. Un cruce con Divina Gloria se hizo viral por un estereotipo con el color de su piel.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Jenny Mavinga es una de las participantes que promete dar grandes momentos en "Gran Hermano Generación Dorada", la edición que empezó este lunes por la noche en Telefe.

La mujer nació en el Congo, y hace 23 años llegó a la Argentina para comenzar una nueva etapa de su vida. Se instaló en La Plata, donde formó su familia y echó raíces tras apostar al amor.

Durante su casting para el reality, contó que arribó al país junto a su entonces pareja y que es madre de Samira y Rubí, de 11 y 15 años. “Vine a la Argentina porque creí en el amor. Tengo a mis hijas y lo que extraño, sacando a mis hijas, es la joda, porque me encanta”, expresó.

Ya dentro de la casa, la participante también reveló aspectos duros de su infancia. Según relató, su madre murió cuando Mavinga tenía cuatro años y luego fue secuestrada y maltratada por una tía, una experiencia que marcó profundamente su vida.

Mavinga se define como una mujer de carácter fuerte, frontal y sin filtros. Asegura que no tolera la suciedad ni el desorden, y que rechaza las actitudes que considera hipócritas. Sin embargo, remarca que detrás de esa firmeza hay una mujer leal, sensible y de gran corazón. Será interesante ver su desarrollo a lo largo de los días en el encierro y manejando la convivencia con los demás.

“Quiero entrar a la casa de Gran Hermano porque creo que lo que voy a dar va a ayudar a muchas mujeres y voy a ganar”, declaró ella al explicar sus objetivos dentro del juego.

Un cruce inesperado en la casa: pensaron que Mavinga es brasileña

Uno de los momentos llamativos de su ingreso ocurrió cuando la actriz Divina Gloria, otra de las integrantes de la camada 2026 de GH, le habló a Mavinga en portugués, al suponer que, por el color de su piel, es brasileña. Mavinga aclaró que es oriunda del Congo y no de Brasil.

Tras la confusión, Divina Gloria intentó salir del paso con un elogio: “Sos tan hermosa”, le dijo en medio de las risas y la sorpresa del resto de los participantes.

