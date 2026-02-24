24 de febrero de 2026 - 07:51

Quién es Eduardo Carrera, el exparticipante del 2003 que transformó su vida y volvió a Gran Hermano

Fue el último en ser presentado para la "Generación Dorada" y se llevó las miradas por ser una vieja cara de la televisión.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La casa de “Gran Hermano Generación Dorada” sumó a uno de sus jugadores más experimentados con el reingreso de Eduardo Carrera (57), quien fue presentado como el último participante en la primera tanda de ingresos emitida este lunes por Telefe. Ya estuvo en la casa en el año 2003.

A más de dos décadas de su debut televisivo, el exconcursante regresó el 23 de febrero de 2026 con la intención de saldar una cuenta pendiente que quedó abierta desde los inicios del formato en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2026129744446566709?s=20&partner=&hide_thread=false

Cómo le fue a Eduardo Carrera en Gran Hermano 2003

Eduardo Carrera se hizo conocido por su participación en “Gran Hermano 3” (2003), una edición que marcó época y que tuvo como ganadora a Viviana Colmenero.

En aquel entonces, el hombre logró superar varias instancias de nominación y alcanzó el séptimo puesto, quedando cerca de la final. Su salida estuvo atravesada por la polémica: fue eliminado por el voto del público luego de un episodio en el que arrojó un vaso de vidrio al piso en medio de una discusión con Romina, quien era su pareja dentro de la casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_leilape/status/2026134487805968886?s=20&partner=&hide_thread=false

Además de su paso por la versión argentina, también participó en ediciones del reality en España, lo que le valió el apodo de “trotamundos” de los realities.

De GH a dentista de bajo perfil en redes

Lejos de aquel joven actor que buscaba hacerse un lugar en la televisión, hoy Eduardo Carrera lleva una vida completamente distinta. Trabaja en un consultorio dental, es padre y mantiene un perfil bajo en redes sociales: su cuenta de Instagram (@eduardo.e.carrera) apenas superaba los 90 seguidores antes de ingresar a a la nueva edición de GH.

Su regreso a la pantalla representa, según la producción, una apuesta por recuperar la esencia original del programa. De cara a esta nueva etapa, el participante sostiene que su madurez, experiencia y sentido del humor serán claves para sobrellevar la convivencia y conectar con el público.

Esta “Generación Dorada” es la oportunidad de demostrar que la experiencia de la vieja escuela puede convertirse en la ventaja decisiva para conquistar el título que se le escapó hace 23 años.

