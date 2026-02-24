24 de febrero de 2026 - 10:00

"San Martín, Munro": el día en el que Emanuel de Gran Hermano se peleó en vivo con Jorge Rial

El participante oriundo de San Martín ingresa a la casa de Gran Hermano Generación Dorada en busca de una revancha, tras ser parte de la edición 2011.

Emanuel Di Gioia y Jorge Rial protagonizaron una de las peleas más recordadas de Gran Hermano.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Ese cruce tuvo lugar en la semana 9 de GH 2011, cuando participantes que habían salido de la casa volvían a ingresar: Gisele Marchi, Rocío Magallán Gancedo, Emiliano Boscatto y Cristian Urrizaga, siendo estos últimos dos los que se quedarón con el segundo y el primer puesto, respectivamente.

Gran Hermano
Embed - Emanuel Di Gioia - Gran Hermano 2026

Emanuel había tomado un rol de líder en la convivencia y le quiso manifestar su descontento a Rial por el regreso de los exparticipantes -muy especialmente el de Cristian U-, y al conductor no le gustó para nada los modos que este tuvo, en especial cuando hizo un gesto de “cortar el tema acá” luego de que les explicara que “un reglamento de un programa de televisión no requiere llamar a un plebiscito”.

Luego de varios minutos tensos, el conductor decidió dar por terminada la pelea, marcando el que fue el cruce verbal más recordado de los 25 años de historia del certamen, que este año vuelve renovado.

Embed - Gran Hermano 2011 | Pelea entre Emanuel y Jorge Rial

Minutos más tarde del picante ida y vuelta, Jorge y Emanuel se pidieron disculpas nuevamente porque entendieron que era producto de la tensión del momento. Cuando Di Gioia fue eliminado semanas más tarde, él y el conductor bromearon afuera de la casa sobre que se iban a agarrar a trompadas.

La actualidad de Emanuel Di Gioia en Gran Hermano Generación Dorada

El jugador de la nueva temporada sigue siendo de San Martín, provincia de Buenos Aires. “Estuve ahí de ganarlo pero esta vez no se me va a escapar la tortuga”, declaró en su presentación. Ema tiene un taller de chapa y pintura - como hace 15 años- en el que restaura “todo lo que tenga ruedas y motor”, y decidió volver a entrar a Gran Hermano porque no quiere lijar más, ya que dice que tiene las manos llenas de callos. Aseguró que el premio será de él, luego de dos campeones uruguayos.

Gran Hermano
