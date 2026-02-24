"San Martín, Munro": el día en el que Emanuel de Gran Hermano se peleó en vivo con Jorge Rial

El participante oriundo de San Martín ingresa a la casa de Gran Hermano Generación Dorada en busca de una revancha, tras ser parte de la edición 2011.

Emanuel Di Gioia y Jorge Rial protagonizaron una de las peleas más recordadas de Gran Hermano.

Emanuel Di Gioia regresó a la casa de Gran Hermano para la edición de Generación Dorada. Él fue protagonista de uno de los momentos más recordados de la edición 2011 y de la historia del reality en general, cuando discutió fervientemente con Jorge Rial, por entonces conductor del programa de Telefe.

Ese cruce tuvo lugar en la semana 9 de GH 2011, cuando participantes que habían salido de la casa volvían a ingresar: Gisele Marchi, Rocío Magallán Gancedo, Emiliano Boscatto y Cristian Urrizaga, siendo estos últimos dos los que se quedarón con el segundo y el primer puesto, respectivamente.

Gran Hermano Emanuel Di Gioia y Jorge Rial protagonizaron una de las peleas más recordadas de Gran Hermano. web Embed - Emanuel Di Gioia - Gran Hermano 2026 Emanuel había tomado un rol de líder en la convivencia y le quiso manifestar su descontento a Rial por el regreso de los exparticipantes -muy especialmente el de Cristian U-, y al conductor no le gustó para nada los modos que este tuvo, en especial cuando hizo un gesto de “cortar el tema acá” luego de que les explicara que “un reglamento de un programa de televisión no requiere llamar a un plebiscito”.

Luego de varios minutos tensos, el conductor decidió dar por terminada la pelea, marcando el que fue el cruce verbal más recordado de los 25 años de historia del certamen, que este año vuelve renovado.

Embed - Gran Hermano 2011 | Pelea entre Emanuel y Jorge Rial Minutos más tarde del picante ida y vuelta, Jorge y Emanuel se pidieron disculpas nuevamente porque entendieron que era producto de la tensión del momento. Cuando Di Gioia fue eliminado semanas más tarde, él y el conductor bromearon afuera de la casa sobre que se iban a agarrar a trompadas.