Florencia Aise inaugura una nueva muestra en torno a la figura de la Virgen como símbolo materno

La obra de Florencia Aise se distingue por un hiperrealismo minucioso que captura miradas, texturas y gestos con una precisión casi fotográfica. Desde el jueves 26 de febrero, a las19, en Park Hyatt Mendoza, la artista abre las puertas a “Mater”, una muestra de obras recientes cuya temática gira en torno a las diversas formas en que la maternidad y la figura de laVirgen han confluido a lo largo de la historia occidental.
“Desde los primeros siglos del cristianismo, la figura de María ha adoptado múltiples nombres, rostros y territorios.Esta diversidad no responde solo a la fe, sino a procesos culturales y simbólicos que intentan nombrar lo inasible”, explica la presentación de esta muestra. “Mater no propone una única Virgen, sino un campo de representaciones: una sola Madre, infinitas advocaciones. María aparece aquí como arquetipo en desplazamiento constante: matriz, refugio, intercesión y, al mismo tiempo, construcción histórica y visual”.
Desde sus inicios Aise sostuvo una mirada profundamente ligada a su identidad mendocina. En sus bodegones y composiciones aparecen elementos que remiten a la cultura local, como la vid y el paisaje cuyano, integrando tradición y contemporaneidad.
Sin embargo en esta oportunidad, la muestra que inaugura hoy toma otro rumbo temático, marcando las múltiples inquietudes que atraviesan a la artista. “La exposición se sitúa en ese umbral donde lo humano y lo trascendente se superponen. Propone volver a la Madre no como certeza cerrada, sino como experiencia viva, y recuperar el sentido de los objetos bendecidos en el hogar como presencias que cuidan, acompañan y ordenan lo cotidiano. Imágenes que buscan habitar un significado. Porque más que alcanzar una verdad, se trata de permanecer en la experiencia”, concluye su presentación preliminar.
La carrera de Florencia Aise es el resultado de constancia, técnica y una búsqueda estética dentro de la corriente del hiperrealismo. Diseñadora Industrial egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, también se desempeña como artista y curadora, enfocando su trabajo en retratar la belleza de las pequeñas cosas y los detalles cotidianos.
Desde muy pequeña el dibujo fue más que un pasatiempo: fue una forma de expresión constante. Con el tiempo, esa vocación se transformó en una carrera profesional marcada por la disciplina y el perfeccionamiento técnico. El retrato se convirtió en su sello distintivo, un territorio donde explora tanto figuras anónimas como personalidades públicas.
Su esmerado trabajo le permitió exponer en destinos como Roma, Madrid, Barcelona, Munich, Nueva Delhi, Bombay, Calcuta, Buenos Aires, Lima, Londres, Nueva York y Miami, integrándose a circuitos artísticos de alcance internacional. A lo largo de su trayectoria también recibió premios nacionales e internacionales que consolidan su proyección.
En 2019, la edición argentina de Forbes Argentina la mencionó como una de las jóvenes menores de 35 años más prometedoras del país, un reconocimiento que reforzó el impacto de su recorrido.