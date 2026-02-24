Florencia Aise inaugura una nueva muestra en torno a la figura de la Virgen como símbolo materno

La destacada artista mendocina, reconocida por sus obras hiperrealistas, presenta una nueva muestra en Hyatt cuya temática ensambla lo humano y lo trascendente.

La obra de Florencia Aise se distingue por un hiperrealismo minucioso que captura miradas, texturas y gestos con una precisión casi fotográfica. Desde el jueves 26 de febrero, a las 19, en Park Hyatt Mendoza, la artista abre las puertas a “Mater”, una muestra de obras recientes cuya temática gira en torno a las diversas formas en que la maternidad y la figura de la Virgen han confluido a lo largo de la historia occidental.

“Desde los primeros siglos del cristianismo, la figura de María ha adoptado múltiples nombres, rostros y territorios.Esta diversidad no responde solo a la fe, sino a procesos culturales y simbólicos que intentan nombrar lo inasible”, explica la presentación de esta muestra. “Mater no propone una única Virgen, sino un campo de representaciones: una sola Madre, infinitas advocaciones. María aparece aquí como arquetipo en desplazamiento constante: matriz, refugio, intercesión y, al mismo tiempo, construcción histórica y visual”.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 17.45.25 Florencia Aise presenta una nueva muestra en Hyatt Mendoza. Desde sus inicios Aise sostuvo una mirada profundamente ligada a su identidad mendocina. En sus bodegones y composiciones aparecen elementos que remiten a la cultura local, como la vid y el paisaje cuyano, integrando tradición y contemporaneidad.

Sin embargo en esta oportunidad, la muestra que inaugura hoy toma otro rumbo temático, marcando las múltiples inquietudes que atraviesan a la artista. “La exposición se sitúa en ese umbral donde lo humano y lo trascendente se superponen. Propone volver a la Madre no como certeza cerrada, sino como experiencia viva, y recuperar el sentido de los objetos bendecidos en el hogar como presencias que cuidan, acompañan y ordenan lo cotidiano. Imágenes que buscan habitar un significado. Porque más que alcanzar una verdad, se trata de permanecer en la experiencia”, concluye su presentación preliminar.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 18.00.02 Su obra hiperrealista se destacó en distintas muestras alrededor del mundo La carrera de Florencia Aise es el resultado de constancia, técnica y una búsqueda estética dentro de la corriente del hiperrealismo. Diseñadora Industrial egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, también se desempeña como artista y curadora, enfocando su trabajo en retratar la belleza de las pequeñas cosas y los detalles cotidianos.