La artista visual y música Cristina Pérez abre la muestra "ANDINA" con un show íntimo

Este viernes, la artista mendocina inaugura con un show su muestra en el espacio Sur Urbano, que estará abierta por un mes.

La artista visual y música Cristina Pérez inaugura "ANDINA, El juego de lo Sagrado", una exposición que invita a sumergirse en una mirada contemporánea sobre la cosmovisión andina. La apertura será este viernes 20 de febrero a las 19.30 horas en Sur Urbano, espacio cultural ubicado en Aristóbulo del Valle 573, Ciudad de Mendoza.

La muestra reúne pinturas de gran formato realizadas con diversas técnicas, junto a objetos artísticos en técnicas mixtas y grabados. Todas las obras emergen de una profunda reflexión simbólica y espiritual, donde lo ancestral dialoga con lenguajes actuales, proponiendo una experiencia estética y sensorial que trasciende lo meramente visual.

image Como parte de la inauguración, el público podrá disfrutar de un concierto performático íntimo, en el que la propia artista articula arte visual y música en una propuesta integral.

La entrada general, en Entradaweb.com.ar, que solo se cobra el día de la inauguración, tiene un valor de $8.000 e incluye una copa de vino, además de delicias para degustar durante la velada.

"ANDINA, El juego de lo Sagrado" permanecerá abierta durante un mes y podrá visitarse con cita previa comunicándose al 261-6986041.