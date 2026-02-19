19 de febrero de 2026 - 11:59

La artista visual y música Cristina Pérez abre la muestra "ANDINA" con un show íntimo

Este viernes, la artista mendocina inaugura con un show su muestra en el espacio Sur Urbano, que estará abierta por un mes.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La artista visual y música Cristina Pérez inaugura "ANDINA, El juego de lo Sagrado", una exposición que invita a sumergirse en una mirada contemporánea sobre la cosmovisión andina. La apertura será este viernes 20 de febrero a las 19.30 horas en Sur Urbano, espacio cultural ubicado en Aristóbulo del Valle 573, Ciudad de Mendoza.

Leé además

el museo carlos alonso inaugura la muestra amor amar del artista marcelo andrade

El Museo Carlos Alonso inaugura la muestra "Amor aMar" del artista Marcelo Andrade

Por Redacción
inauguran en el eca sur la muestra cuarenta cartones pintados de jorge gaston herrera

Inauguran en el ECA Sur la muestra "Cuarenta cartones pintados" de Jorge Gastón Herrera

Por Redacción

La muestra reúne pinturas de gran formato realizadas con diversas técnicas, junto a objetos artísticos en técnicas mixtas y grabados. Todas las obras emergen de una profunda reflexión simbólica y espiritual, donde lo ancestral dialoga con lenguajes actuales, proponiendo una experiencia estética y sensorial que trasciende lo meramente visual.

image

Como parte de la inauguración, el público podrá disfrutar de un concierto performático íntimo, en el que la propia artista articula arte visual y música en una propuesta integral.

La entrada general, en Entradaweb.com.ar, que solo se cobra el día de la inauguración, tiene un valor de $8.000 e incluye una copa de vino, además de delicias para degustar durante la velada.

"ANDINA, El juego de lo Sagrado" permanecerá abierta durante un mes y podrá visitarse con cita previa comunicándose al 261-6986041.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

para que sirven hoy los discos de vinilo rayados: 3 usos que no tienen que ver con musica

Para qué sirven hoy los discos de vinilo rayados: 3 usos que no tienen que ver con música

Por Ignacio Alvarado
maipu a pura musica, cine y teatro para este fin de semana

Maipú a pura música, cine y teatro para este fin de semana

Por Redacción
la aristides celebra un nuevo aniversario con musica en vivo y dos escenarios

La Arístides celebra un nuevo aniversario con música en vivo y dos escenarios

Por Redacción
Bad Bunny protagonizará una película dirigida por Residente. 

Todos anti-Trump: Bad Bunny actuará junto a Viggo Mortensen bajo dirección de Residente

Por Redacción Espectáculos