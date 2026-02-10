Para qué sirven hoy los discos de vinilo rayados: 3 usos que no tienen que ver con música

Durante décadas, los discos de vinilo fueron sinónimo de música y colección. Hoy, muchos de ellos —especialmente los rayados o deformados— ya no sirven para reproducir sonido, pero eso no significa que hayan perdido todo su valor. En clave de reciclaje , cada vez más personas los reutilizan dentro del hogar , dándoles un destino alternativo ligado a la decoración y a soluciones prácticas.

Si tenés una cartera vieja y sin uso, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirla en un objeto útil

San Valentín: 3 formas de sorprender a tu pareja y hacer regalos con material de reciclaje

Su material resistente, su forma circular y su estética retro los convierten en un objeto ideal para reinventar. Lejos de la nostalgia musical, estos vinilos encuentran nuevos usos que nada tienen que ver con el tocadiscos.

Uno de los usos más populares de los vinilos rayados es como elementos decorativos . Colgados en paredes, apoyados en estanterías o intervenidos con pintura, se transforman en piezas de estilo vintage muy buscadas.

Algunos los convierten en relojes de pared, otros en cuadros o murales temáticos. Este tipo de reciclaje permite sumar personalidad al hogar sin gastar en decoración industrial y aprovechando un objeto con historia.

Gracias a su rigidez, los discos de vinilo también funcionan como posavasos gigantes o protectores para mesas y escritorios. Colocados debajo de jarrones, lámparas o equipos electrónicos, evitan rayones y marcas en superficies delicadas.

Este uso práctico no requiere modificaciones complejas y demuestra que el reciclaje puede ser funcional además de estético. En livings o escritorios, aportan un toque original sin perder utilidad.

image

Base para manualidades y proyectos DIY

Otro destino frecuente es como base para manualidades. Los vinilos rayados sirven para crear bandejas, soportes, señalética casera o incluso macetas colgantes, aprovechando su resistencia al peso y la humedad.

En proyectos DIY, su forma facilita cortes, perforaciones y combinaciones con otros materiales. Así, el disco deja de ser un residuo para convertirse en materia prima creativa dentro del hogar.