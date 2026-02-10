10 de febrero de 2026 - 14:37

Si tenés una escalera vieja, poseés un tesoro: 3 ideas para conservar una reliquia

Una escalera en desuso puede convertirse en una solución clave de reciclaje para el hogar, con trucos simples que ahorran dinero y espacio.

image
Por Andrés Aguilera

Leé además

si tenes tapas de botellas de leche, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlas en un objeto util

Si tenés tapas de botellas de leche, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlas en un objeto útil

Por Daniela Leiva
para que sirven hoy los discos de vinilo rayados: 3 usos que no tienen que ver con musica

Para qué sirven hoy los discos de vinilo rayados: 3 usos que no tienen que ver con música

Por Ignacio Alvarado

Gracias a su estructura resistente y vertical, las escaleras de madera o metal ofrecen múltiples posibilidades para resolver problemas de orden y decoración. Con algunos trucos simples, reutilizarlas no solo evita gastos innecesarios, sino que también suma funcionalidad y estilo al hogar.

Tres ideas que convierten una escalera vieja en un tesoro

Estantería vertical que libera espacio

Uno de los trucos más populares de reciclaje es usar la escalera como estantería vertical. Apoyada contra la pared, permite colgar mantas, toallas, libros livianos o canastos, aprovechando el espacio en altura.

Este uso es ideal para baños, livings o dormitorios, ya que libera superficie y suma un toque rústico o industrial muy valorado hoy en el hogar.

image

Perchero funcional para el día a día

Otra idea práctica es convertir la escalera en perchero. Los peldaños funcionan perfectamente para colgar camperas, bolsos, mochilas o accesorios. Ubicada en la entrada o en un dormitorio, mejora el orden visual y evita comprar muebles nuevos.

image

Este truco de reciclaje demuestra que reutilizar también puede ser una decisión estética y funcional.

Soporte decorativo para plantas o iluminación

En balcones, patios o interiores, una escalera vieja puede transformarse en soporte para plantas o luces decorativas. Las macetas se distribuyen en distintos niveles y crean un jardín vertical atractivo. También se pueden agregar guirnaldas de luces cálidas para generar un punto focal.

image

Este tipo de reciclaje creativo cambia por completo la energía del hogar con muy poco esfuerzo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se acerca San Valentín: te damos 3 ideas de regalos con materiales que tenés en casa.

San Valentín: 3 formas de sorprender a tu pareja y hacer regalos con material de reciclaje

Por Sofía Serelli
si tenes una cartera vieja y sin uso, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirla en un objeto util

Si tenés una cartera vieja y sin uso, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirla en un objeto útil

Por Daniela Leiva
Reciclaje inteligente: blísters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Por qué conviene guardar los blísters de pastillas: 3 usos prácticos en casa

Por Ignacio Alvarado
Descubrí los detalles que hacen de esa vieja cómoda que no usas en un verdadero tesoro.

Si tenés una cómoda vieja, posees un tesoro: 5 claves para saber si es una antigüedad valiosa

Por Sofía Serelli