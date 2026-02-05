5 de febrero de 2026 - 16:14

Inauguran en el ECA Sur la muestra "Cuarenta cartones pintados" de Jorge Gastón Herrera

El artista, radicado en San Rafael, expondrá piezas de su autoría en el ECA Sur, con entrada libre y gratuita.

Por Redacción

La Subsecretaría de Cultura anunció la inauguración de la muestra "Cuarenta cartones pintados", del artista Jorge Gastón Herrera, que se realizará este viernes 6 de febrero, a las 20, en el ECA Sur Enrique Sobisch, ubicado en el kilómetro 0 de la Ciudad de San Rafael. La actividad contará con entrada libre y gratuita.

Cómo es la muestra

La exposición reúne más de 40 obras realizadas sobre maderas y placas de yeso descartadas, materiales reutilizados que el artista emplea como soporte para composiciones de fuerte impronta gestual y marcada carga expresiva. A partir del uso de elementos desechados, Herrera propone una resignificación de lo abandonado, otorgándole una nueva identidad a través de la pintura.

La producción artística se nutre de tensiones emocionales vinculadas al desamor, el desarraigo y el descaro, aunque también incorpora una mirada optimista y una fe ingenua en la humanidad. Estos contrastes se manifiestan en cada pieza, estableciendo un diálogo entre lo crudo y lo sensible, lo espontáneo y lo reflexivo.

La muestra incluye además una instalación especial que recrea el taller del artista como un espacio participativo. Allí, el público podrá conocer de cerca el ámbito íntimo de creación y, al mismo tiempo, interactuar con algunas de las obras, ampliando la experiencia estética hacia una dimensión colectiva.

Jorge Gastón Herrera nació en Pellegrini, provincia de Buenos Aires, el 22 de junio de 1982. Tras vivir 11 años en San Luis, desde 2013 reside en el departamento de San Rafael. Su recorrido artístico abarca diversas disciplinas, como la radio, la gastronomía, la música, el dibujo y la pintura, experiencias que confluyen en su actual producción.

