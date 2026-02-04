El Museo Carlos Alonso inaugura la muestra "Amor aMar" del artista Marcelo Andrade

El artista chileno presenta una muestra que tiene al mar y al amor como ejes. Desde este viernes en el Museo Carlos Alonso.

Este viernes 6 de febrero, a las 20, comienza "Amor aMar", muestra del artista chileno Marcelo Andrade, en el Museo Carlos Alonso. La exposición propone un recorrido que concibe al mar como eje simbólico y al amor como fuerza creadora. La entrada es libre y gratuita.

"Amor aMar" es una exposición pictórica que articula un diálogo constante entre pintura y poesía. A través de un recorrido estructurado en tres salas, Marcelo Andrade desarrolla una propuesta donde ambos lenguajes se integran como un solo cuerpo expresivo.

A lo largo de toda la muestra, la poesía de la autora española Mireya Guzmán Burgos acompaña cada espacio como un hilo sensible que une el recorrido, ampliando la experiencia visual y proponiendo una lectura profunda, contemplativa y emocional. El mar, presente de forma constante, opera como metáfora de memoria, tránsito y amor.

image Una muestra imperdible: mar, memoria y creación El recorrido se inicia en la sala "De aMares", donde se presentan veinte óleos sobre tela que ofrecen vistas aéreas del océano desde una perspectiva contemporánea. Oleajes, roqueríos y acantilados conforman una cartografía visual de carácter contemplativo, invitando a una observación detenida del paisaje marino.

Luego, en la sala "Travesía", el mar se manifiesta como espacio de tránsito y experiencia humana. Galeones españoles, barcos pesqueros, naufragios y la presencia de ballenas construyen un relato visual vinculado a la historia, la memoria y el desplazamiento. El océano aparece como escenario de viajes, encuentros y despedidas, donde la presencia del ser humano se mide frente a la inmensidad de la naturaleza.

El recorrido culmina en la sala "Musa", núcleo conceptual de la exposición. En este espacio, Mireya Guzmán Burgos se presenta como musa de la serie y eje inspirador del proyecto. Su imagen transita desde una visión contemporánea de Venus hacia la figura mitológica de Anfitrite, diosa del mar en la tradición griega. Frente y dentro del mar, la figura femenina se afirma como origen, inspiración y presencia viva.