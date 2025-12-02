2 de diciembre de 2025 - 13:54

El Salón Regional de Artes Visuales Vendimia abre el viernes: quiénes son los artistas de la muestra

Hasta marzo se podrá visitar en el ECA el Salón Regional de Artes Visuales Vendimia, donde expondrán 113 artistas.

image
Este viernes 5 de diciembre, a las 20, quedará inaugurada en el ECA Eliana Molinelli la muestra de artes visuales más relevante de la región, que podrá visitarse de manera gratuita hasta el 14 de marzo de 2026.

La Subsecretaría de Cultura convoca al público a recorrer una nueva edición del Salón Regional de Artes Visuales Vendimia, un espacio que desde hace años sostiene un rol central en el estímulo y la proyección de la producción artística de Cuyo, además de enriquecer el patrimonio visual de la provincia de Mendoza.

La exposición reúne obras de un amplio abanico de disciplinas y lenguajes: producciones bidimensionales —dibujo, pintura, fotografía, artes gráficas y textil—, obras tridimensionales —instalaciones, esculturas, artes del fuego, objetos—, propuestas en medios alternativos, trabajos audiovisuales y digitales, además de proyectos multidisciplinares.

En esta edición participan 113 artistas provenientes de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Fueron seleccionados por un jurado integrado por Cecilia Carreras, Toty Reynaud, Inés Breccia, Verónica Aguirre y Valeria Righi, todos referentes de reconocida trayectoria en las artes visuales. La curaduría estará a cargo de Pablo Chiavazza, mientras que Valeria Verzi actuará como veedora —sin voto— en representación de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, Cultura, Infancia y DGE de Mendoza.

image

Premios

El certamen contempla tres premios adquisición: el primero, de $1.500.000; el segundo, de $1.300.000; y el tercero, de $1.000.000. También se otorgarán tres menciones honoríficas de $350.000 cada una, destinadas a incentivar la producción artística.

Artistas seleccionados

Javier Orlando Pelichotti, Juan Pablo Santucci, Alejandro Martínez, Carolina Merino, Omar Mauricio Sánchez, Eduardo Gómez Bedoya, María Victoria Riveros, Elizabeth Rollano, Rocío Pereiro, Carlos Mario Agüero, Ximena Hanon, Clementina Bizzotto, Enrique R. E. Manzano, Lili Fiallo, Laura Andra Martin (Colectivo La madre del borrego), Francisco Heredia, Luciano Pappalardo, Ismael Gustavo Gonzales, Verónica Ohanian, José Luis Rezzano Chelco, Laura Silvestri, Valeria Méndez, María Gabriela Solís, Agustín Martínez, Miguel Schmulevich, Antonella Pascual, Jesús Gustavo Balmaceda Ortiz, María Julieta Noé, Carlos Manuel Escoriza, Pablo Henríquez, Candelaria Bocklet, Fabián Castro, Alejandro Luis Iglesias, Ayelén Arrigo, Mauco Sosa, Darío Martínez, Juan B. Justo, Marcela Herrera, Rodrigo Price, Delfina Suárez Deuscan, Nora Cecilia Bon, María Belén Pioli, Milagros González, Samuel Emir Lupari, Fabiana Pereira, Andrea Lorena Aparicio, Germán Álvarez, Colectivo y Rocío Solís – María Gabriela Solís, Brenda Melisa Vega, María Candela Chávez Ariza, Juan Segundo Fensel, Federico Carlos Abrile, Héctor Edmundo Ortiz Paoletti (Paoletti), Ricardo Morelli, Laura Valdivieso, Evelín Puri, Colectivo – Roxana Matilde y Maymara Brugnoli, Daniel Bernal, Carlos Daniel Ocaña, Esteban Grimi, Iván David Maure, Marcela Myrna Brizuela, Puccio Silvana Lorena, Tomás Mattanó, Mariana Corominola, Dominique Lecoq, Pablo Jesús Decarre, Paula Dreidemie, Susana Alicia Sendón, Andrea Leiva, Eduardo Rodolfo Tejada, Mariana Bernal, Migo Welsh, Víctor Hugo Rocabado, Rodrigo Barroso, Cintia Boroni, Antonio Varga Trigo, Paula Nader, David Medina Kaiser, Sebastián Menge, Nelson Espinosa, Carlos Alvacete, Paloma Vega, Ana Paula Soto, Federico Calandria, Leticia Rossi, Camila Insua, Sonia María Álvarez, María Olga Groselj, Graciela Arce, Mariel Jazmín Matoz Ballester, Gino Battiston, Lorena Libossart, Claudia Natalia Chávez Tirado, Graciela Barón Guiñazú, María Paula Caruso, Silvia Cicchitti, Margarita Elisabeth Guevara, María Florencia Escortichini, Nani Cabrera, Ivana Natalia Pérez Farías, Ana María Cruz, Juan David Gutiérrez Echeverry, Fabiana Dino, Andrés Irustia Dessesff, Camila Valdés, Lenka Bajada, Mariano Ledesma, José Fernando Aguayo Muñoz, Jonatan Kluk, Luisa Olguín y Modesta Reboredo.

La muestra permanecerá abierta al público con entrada libre y gratuita en el ECA Eliana Molinelli hasta el 14 de marzo de 2026. Desde la Subsecretaría de Cultura invitan a la comunidad a participar de esta edición del Salón Regional de Artes Visuales Vendimia, un punto de referencia para el desarrollo y reconocimiento del arte visual de Cuyo.

