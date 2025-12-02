El Salón Regional de Artes Visuales Vendimia abre el viernes: quiénes son los artistas de la muestra

Hasta marzo se podrá visitar en el ECA el Salón Regional de Artes Visuales Vendimia, donde expondrán 113 artistas.

Este viernes 5 de diciembre, a las 20, quedará inaugurada en el ECA Eliana Molinelli la muestra de artes visuales más relevante de la región, que podrá visitarse de manera gratuita hasta el 14 de marzo de 2026.

La Subsecretaría de Cultura convoca al público a recorrer una nueva edición del Salón Regional de Artes Visuales Vendimia, un espacio que desde hace años sostiene un rol central en el estímulo y la proyección de la producción artística de Cuyo, además de enriquecer el patrimonio visual de la provincia de Mendoza.

La exposición reúne obras de un amplio abanico de disciplinas y lenguajes: producciones bidimensionales —dibujo, pintura, fotografía, artes gráficas y textil—, obras tridimensionales —instalaciones, esculturas, artes del fuego, objetos—, propuestas en medios alternativos, trabajos audiovisuales y digitales, además de proyectos multidisciplinares.

En esta edición participan 113 artistas provenientes de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Fueron seleccionados por un jurado integrado por Cecilia Carreras, Toty Reynaud, Inés Breccia, Verónica Aguirre y Valeria Righi, todos referentes de reconocida trayectoria en las artes visuales. La curaduría estará a cargo de Pablo Chiavazza, mientras que Valeria Verzi actuará como veedora —sin voto— en representación de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, Cultura, Infancia y DGE de Mendoza.

image Premios El certamen contempla tres premios adquisición: el primero, de $1.500.000; el segundo, de $1.300.000; y el tercero, de $1.000.000. También se otorgarán tres menciones honoríficas de $350.000 cada una, destinadas a incentivar la producción artística.