6 de noviembre de 2025 - 13:31

El ECA recibe una muestra con los egresados de la Escuela de Bellas Artes

La muestra quedará inaugurada este jueves. En ella expone una nueva generación de artistas, que exponen por primera vez sus trabajos.

image
Por Redacción

Este jueves, a partir de las 20, quedará inaugurada la muestra de los egresados 2025 de la Escuela 4-024 Bellas Artes en el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli (9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad). Tendrá entrada gratuita.

Sobre la muestra

La exposición representa el cierre de una etapa formativa y, al mismo tiempo, una oportunidad para que los estudiantes compartan con la comunidad las obras realizadas durante su paso por la escuela. Las muestras reúnen trabajos en distintas técnicas aprendidas, como pintura, escultura y grabado.

image

La Escuela de Bellas Artes, heredera directa de la histórica Academia de Bellas Artes fundada en 1933, otorga actualmente a sus alumnos el título de Bachiller en Artes Visuales. Por sus aulas han pasado reconocidos maestros y artistas que han marcado la historia del arte mendocino.

Esta muestra busca brindar a los egresados su primera experiencia en un entorno profesional y hacer brillar a los talentos emergentes de la institución. Podrá visitarse hasta el 20 de noviembre, y no solo será una vidriera del talento y la creatividad de los egresados, sino también un espacio de encuentro con la cultura y el arte local.

