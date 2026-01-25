Convocatoria de Los Andes: Microficciones de Romina Andrea Barboza

La escritora mendocina comparte con los lectores de Los Andes algunos de sus escritos, en el marco de la convocatoria a artistas lanzada por este medio.

Preámbulo a las instrucciones para cargar el celular Piensa en esto: cuando te regalan un teléfono celular, te regalan un pequeño infierno entretenido, una tobillera electrónica, un calabozo de bits. No te dan solamente el teléfono, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, estadounidense con vidrio templado chino; no te regalan solamente ese me nudo agujero negro digital que guardarás en el bolsillo y pasearás contigo. Te regalan —no lo saben, lo terrible es que no lo saben—, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que conectar a tu cuerpo con auriculares como Neo a la Matrix. Te regalan la necesidad de cargarle la batería todos los días, la obligación de cargarle la batería para que siga siendo un celular; te regalan la obsesión de responder a cualquier hora —inmediatamente— un mensaje, una llamada, un correo electrónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al inodoro y se te rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca mejor que las otras, te regalan la tendencia de comparar tu celular con los demás celulares. No te regalan un teléfono, vos sos el regalado —como hace tiempo te pasaba con el reloj, ¿te acordás, Julio?—, a vos te ofrecen para el cumpleaños del algoritmo.

Juguetes reales Parecen inofensivas, pero deberían traer en el envoltorio una lista de advertencias, instrucciones y sugerencias. Algo así como: “Usar con responsabilidad”. Para prevenir accidentes y desastres, incluso algo más detallado: “Preste atención al filo, las piezas pueden lastimar si no se manejan con precaución” o “En determinadas situaciones, son inflamables: cuidado, pueden provocar explosiones”. También una lista de sugerencias: “Su acumulación no es perjudicial para la salud. Colabora en el sano desarrollo a toda edad”. Como advertencia general: “Pueden producir alteraciones de la realidad”. Pero no, como tantas cosas de este mundo, la información es poco precisa. Solo dice: “Manipular con cuidado: palabras”.

Anfitriona Para el muchacho, siempre fue una bocanada de aire fresco y un paréntesis en la vida cotidiana. Ella lo conoce de adolescente. Desde entonces nunca interrumpió sus silencios y dio albergue a sus soliloquios errantes. Aunque cuadrada, es abierta. Eso le permitió, con el tiempo, conocerlo de a poco y ampliar sus horizontes. Ella estimuló la curiosidad del chico con novedosas batallas de gallos y alojó tangos que, ya como adulto, él bailó con tanta pasión como torpeza. Con los años, también conoció el llanto del hombre quebrado por la soledad. Recio, él nunca se animó a decirlo en voz alta, pero quiere mucho a su placita del barrio.

Soy lo que voy Cansado de la inmovilidad, a un punto final se le ocurre salir a caminar. Un instante después de la idea, imagina las repercusiones, la mirada de sus congéneres: “¿A quién se le ocurre?”; “Rebelde sin causa”; “Traidor a la moral y las buenas costumbres”. A pesar de las voces internas, decide emprender el viaje y las voces se vuelven, efectivamente, externas:

—¡Dónde se ha visto un punto que deje su lugar, que cuestione su misión en la vida, que rompa la estructura!