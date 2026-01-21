Convocatoria de Los Andes: "Camino al Manzano", pintura de Vilma Arias

Ha sido seleccionada en varios Salones de Pintura de Mendoza. Realizó más de veinte muestras individuales en Mendoza y San Luis. Fue secretaria de la SAPM y actualmente es tesorera de Proarte Maipú y socia activa de ARVIC. En 2020–2021 participó en muestras virtuales de Proarte Maipú, “Creatividad en Cuarentena”; del Sindicato de Honorarios de Minsal de Chile, “Barbijo o Mascarilla = Arte”; y en las realizadas por la Municipalidad de Guaymallén, “Los Visuales” y “Sala de Arte Libertad”.