Convocatoria de Los Andes: "Camino al Manzano", pintura de Vilma Arias

La artista maipucina comparte con los lectores de Los Andes una de sus pinturas, inspirada en el paisaje mendocino.

Camino al Manzano, pintura de la artista mendocina Vilma Arias.

"Camino al Manzano", pintura de la artista mendocina Vilma Arias.

Sobre la artista

Vilma Arias es artista visual, nació en Maipú. Estudió batik y acuarela en Bariloche. Se perfeccionó en cursos avanzados en acrílico, óleo, tintas, muralismo, etc.

Ha sido seleccionada en varios Salones de Pintura de Mendoza. Realizó más de veinte muestras individuales en Mendoza y San Luis. Fue secretaria de la SAPM y actualmente es tesorera de Proarte Maipú y socia activa de ARVIC. En 2020–2021 participó en muestras virtuales de Proarte Maipú, “Creatividad en Cuarentena”; del Sindicato de Honorarios de Minsal de Chile, “Barbijo o Mascarilla = Arte”; y en las realizadas por la Municipalidad de Guaymallén, “Los Visuales” y “Sala de Arte Libertad”.

