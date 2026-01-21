Convocatoria de Los Andes: "Camino al Manzano", pintura de Vilma Arias

Sobre la artista
Vilma Arias es artista visual, nació en Maipú. Estudió batik y acuarela en Bariloche. Se perfeccionó en cursos avanzados en acrílico, óleo, tintas, muralismo, etc.
La artista maipucina comparte con los lectores de Los Andes una de sus pinturas, inspirada en el paisaje mendocino.
Vilma Arias es artista visual, nació en Maipú. Estudió batik y acuarela en Bariloche. Se perfeccionó en cursos avanzados en acrílico, óleo, tintas, muralismo, etc.
Ha sido seleccionada en varios Salones de Pintura de Mendoza. Realizó más de veinte muestras individuales en Mendoza y San Luis. Fue secretaria de la SAPM y actualmente es tesorera de Proarte Maipú y socia activa de ARVIC. En 2020–2021 participó en muestras virtuales de Proarte Maipú, “Creatividad en Cuarentena”; del Sindicato de Honorarios de Minsal de Chile, “Barbijo o Mascarilla = Arte”; y en las realizadas por la Municipalidad de Guaymallén, “Los Visuales” y “Sala de Arte Libertad”.