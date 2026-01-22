22 de enero de 2026 - 00:30

Convocatoria de Los Andes: "Casamiento gitano", cuento de Carmen Defelippe

La escritora comparte con los lectores de Los Andes uno de sus cuentos.

Imagen generada con IA. 

CARMEN
Redacción

Del morro vienen bajando el novio con su familia. Felicitaciones, risas y la melodía de un violín gitano acompañan al joven en sus veinte años.

Frente a la Virgen de la Macarena tiemblan las pulseras de una chiquilla de blanco.

La fiesta ha comenzado: el cante jondo con las castañuelas, las manos que vuelan, el taconear y las guitarras que suenan entre el cielo y la tierra.

A lo lejos, un lamento gitano alimenta las hogueras.

No se miran. Tomados de las manos, con las cabezas gachas y los ojos llorosos, están frente a sus padres.

A las dos de la mañana, una carrocilla con un brioso morriño espera a los recién casados.

Tímidamente, los jóvenes suben y se alejan; de oro fueron coronados.

El festejo seguirá tres días más. La música, la comida y las bebidas vienen y van.

Así será hasta que los padres de los novios vean la sábana rosada. Allí se concreta el pacto, la música se va acallando.

Cada caravana partirá con las alegrías y las tristezas del pueblo gitano. En ellos burbujea la raza calé.

No se verán nunca más, o quizás se encuentren en Navidad, cuando el niño venga en los brazos de los jóvenes padres.

Sobre la escritora

Carmen Defelippe nació en Mendoza en 1948. Estudió Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación. Se dedicó a la docencia en la Escuela “Tomás Godoy Cruz”. Es escritora de género narrativo. Integrante de SADE Mendoza y del grupo de escritores maipucinos. Obtuvo Mención de Honor con el cuento “El loco” en el Primer Certamen Nacional de Cuentos y Poesía Juninpaís 2002. Ganó el primer premio en el concurso "Enamorados", en la categoría “La carta más triste”, con “Querida amiga”, Concurso Diario Los Andes 2005. Ha publicado “El hombre de la caja marrón” (2007), “Hombres y mujeres como vos y yo” (2013) y “Cabalgando la vida en tiempos de pandemia” (2025).

