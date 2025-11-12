12 de noviembre de 2025 - 10:38

La Arístides "kitsh": la muestra de diseño que revolucionará una de las calles más importantes de Mendoza

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza presenta su Muestra Anual de Diseño, una expo de diseño gráfico, indumentaria e interiores.

Por Miguel Títiro

El jueves 13 de noviembre, la calle Arístides Villanueva, al lado del espacio universitario, se transformará en escenario de creatividad con estética maximalismo kitsch. La entrada tiene fines benéficos y es un alimento no perecedero.

El maximalismo kitsch es concebido como una expresión ecléctica y exagerada, también llamado el Rococó del siglo XXI. Mezcla de objetos de diferentes estilos, materiales, épocas y colores, llenando espacios en libres, para convertir ese encuentro de texturas y colores en un espacio único y con personalidad.

Cambios en Medicina de la Universidad de Mendoza
Universidad de Mendoza

Universidad de Mendoza

Muestra Anual de Diseño, la expo que "revolucionará" la Arístides

La Universidad de Mendoza se prepara para una nueva edición de MUM, la muestra anual de las carreras de Diseño de la FAUD, que reúne los mejores trabajos de estudiantes de primero a cuarto año en una experiencia inmersiva, abierta y solidaria.

Bajo el lema “maximalismo kitsch”, la edición 2025 propone una estética exuberante, colorida y provocadora, que reivindica lo cursi, lo hortera y lo retro como lenguaje expresivo.

El evento se realizará el jueves 13 de noviembre, de 19 a 23, en un espacio público emblemático: la calle Arístides Villanueva, desde Boulogne hasta Paso de los Andes, con corte vehicular en Huarpes. Allí se montará una estructura 360° que funcionará como escenario, pasarela y galería expositiva, integrando las tres disciplinas del diseño en una experiencia colectiva.

MUM Diseño 1

La muestra incluirá: exposición de trabajos de Diseño Gráfico e Interiorismo; desfile performático de Diseño de Indumentaria y Textil; música en vivo e intervenciones artísticas y escenográficas.

Como cada año, MUM se realiza a beneficio de una institución local, por lo que la entrada será un alimento no perecedero. La producción técnica contará con sonido y DJ provistos por la Universidad, baños químicos y seguridad gestionados por la Municipalidad de Mendoza.

MUM Diseño 2

MUM ha abordado temáticas como el Metaverso (2022), Art G Craft (2023) y Poesía Visual (2024), consolidándose como un espacio de encuentro entre la academia, el arte y la comunidad. En esta edición, el Maximalismo Kitsch se convierte en una declaración estética y cultural que invita a repensar los límites del buen gusto y celebrar la diversidad visual.

Una muestra, tres carreras, una calle y cientos de ideas que transforman el espacio público en escenario de creatividad.

