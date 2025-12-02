2 de diciembre de 2025 - 13:43

"No desenchufar, IA trabajando": cómo es la muestra que inaugura en el Museo Carlos Alonso

Desde este jueves, el museo albergará una muestra que indaga en cómo nos relacionamos con la Inteligencia Artificial.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Este jueves 4 de diciembre, a las 20, se inaugura en el Museo Carlos Alonso (Emilio Civit 348, Ciudad de Mendoza) una exposición que reúne a treinta creadores de ocho ciudades del mundo para reflexionar, desde el arte, sobre qué es la inteligencia artificial y qué hacemos los humanos con ella.

"No desenchufar, IA trabajando" es una muestra que invita a pensar la inteligencia artificial más allá de su definición técnica, enfocándose en cómo nos relacionamos con ella, qué proyectamos en sus usos y qué inquietudes despierta su presencia cada vez más cotidiana.

Cómo es la muestra

La exposición parte de una paradoja fundante: aunque la IA escribe, pinta, compone e imita con una precisión que asombra, toda esa maquinaria portentosa depende de algo tan simple como un enchufe. “Lo desmesurado sostenido por lo ínfimo”, señalan los creadores, es la tensión que da origen a esta propuesta colectiva.

image

Treinta artistas de diversas ciudades del mundo se reúnen para mirar de frente este artefacto que hemos puesto en marcha. A través del humor, la imagen y la crítica, los carteles que integran la muestra trazan un mapa de nuestras esperanzas y temores frente a este nuevo escenario tecnológico.

Cada obra se presenta como una pregunta lanzada al futuro: ¿celebración o advertencia?, ¿juego o presagio? Porque mientras la inteligencia artificial ya trabaja como si nada, la muestra invita a repensar no solo qué haremos con ella, sino también qué hará ella con nosotros.

La exposición quedará inaugurada este jueves 4 de diciembre, a las 20, y podrá visitarse en el espacio SUM de la Mansión Stoppel del Museo Carlos Alonso.

