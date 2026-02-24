24 de febrero de 2026 - 22:00

Aseguran que Guillermo Francella habría comenzado una relación con lba Marcovecchio: "Cara a cara"

La información surgió este lunes en LAM y fue difundida por el conductor Ángel de Brito.

Guillermo Francella
Por Redacción Espectáculos

Un supuesto acercamiento entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio instaló una nueva versión de romance en el mundo del espectáculo argentino. La información surgió este lunes en el programa LAM y fue difundida por el periodista Ángel de Brito. El encuentro ocurre a pocos meses de la separación del actor y tras el fallecimiento de la pareja de la abogada.

Leé además

¿bandana en la vendimia 2026? la aclaracion oficial tras los dichos de lowrdez en lam

¿Bandana en la Vendimia 2026? La aclaración oficial tras los dichos de Lowrdez en LAM

Por Redacción Espectáculos
Ángel de Brito hundió un pocó más a la China Suárez.

Ángel de Brito cruzó con dureza a Eial Moldavsky tras sus críticas a LAM: "Sin calle"

Por Redacción Espectáculos
Guillermo Francella eligió entre Messi, Maradona o Pelé en Homo Argentum y sorprendió

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, ambos fueron vistos conversando de manera muy cercana durante una fiesta a la que asistieron numerosos periodistas.

La confirmación de Ángel de Brito

De Brito aseguró al aire que al menos diez periodistas presenciaron la escena y podían respaldar lo ocurrido. “Los que estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, carita con carita, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella, que está separado ya saben, y Elba Marcovecchio”, expresó en el ciclo. La revelación generó sorpresa inmediata en el panel, donde calificaron la situación como inesperada.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por America TV (@americatv)

Reacciones en el estudio y primeras especulaciones

Los integrantes del programa remarcaron que no hubo besos ni gestos afectivos explícitos. El conductor aclaró que “no se besaron y no se tocaron”, sino que mantuvieron una conversación en un tono cercano que llamó la atención de los presentes. Denise Dumas planteó otra posibilidad y sugirió que la abogada podría estar asesorando al actor en cuestiones legales vinculadas a su separación.

Karina Iavícoli también se mostró sorprendida. “Nos shockeó. Como que no les veo... Porque a Francella le gusta el perfil bajo y Elba es como ‘un perfil más alto’”, comentó, aludiendo a los distintos estilos públicos de ambos.

Guillermo Francella
Guillermo Francella y su esposa han comenzado la reconciliación.

Guillermo Francella y su esposa han comenzado la reconciliación.

Contexto sentimental de los protagonistas

Guillermo Francella, protagonista de la serie El Encargado, finalizó a comienzos de 2025 su matrimonio con Marynés Breña tras 36 años de relación. La propia Breña confirmó la separación y explicó que se debió a un desgaste, aunque sostuvo que mantienen diálogo cotidiano y buen vínculo.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.
Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.
Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

Por su parte, Elba Marcovecchio mantuvo una relación con el periodista Jorge Lanata desde 2020 hasta el fallecimiento del conductor el 30 de diciembre de 2024.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Explosión en LAM: Verónica Ojeda cruzó en vivo a Marisa Brel por versiones sobre Diego Maradona

Por Redacción Espectáculos
El Polaco y Barby Silenzi

La foto viral de El Polaco que generó un escándalo con Barby Silenzi: "Fuimos a Las Vegas"

Por Redacción Espectáculos
NMIXX, el grupo femenino de K-pop, subirá al escenario de Viña del Mar. 

Quiénes son NMIXX, el grupo de K-pop que canta en el Festival de Viña del Mar 2026

Por Redacción Espectáculos
Divina Gloria presenta un emotivo documental sobre la historia de una familia de actores judíos durante el Holocausto.

De la escena under de Buenos Aires a Gran Hermano 2026: la historia secreta de Divina Gloria

Por Redacción Espectáculos