13 de abril de 2026 - 10:37

Antes de lo previsto: "El Encargado 4" con fecha confirmada de estreno y tráiler en Disney+

La comedia negra protagonizada por Guillermo Francella regresará muy pronto a la plataforma de streaming. ¿Será el final?

El Encargado estrenará su cuarta temporada en Disney+ el 1° de mayo

"El Encargado" estrenará su cuarta temporada en Disney+ el 1° de mayo

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El Encargado estrenará su cuarta temporada en Disney+ el 1° de mayo

"El Encargado" estrenará su cuarta temporada en Disney+ el 1° de mayo

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Disney Plus (Disney+) presentó este lunes el tráiler y la fecha de estreno de la cuarta temporada de "El encargado", la comedia negra protagonizada por Guillermo Francella.

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Todos los episodios estarán disponibles desde el viernes 1° de mayo en la plataforma de streaming.

El inescrupuloso Eliseo (Francella), ahora en la cima del poder, vuelve a lucirse en la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

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En esta nueva temporada de "El encargado", Eliseo se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano ("Puma" Goity), amenaza con llevar a Eliseo a la ruina.

El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida. ¿Será el final de Eliseo?

Junto a Francella y Goity, los nuevos episodios de la serie marcan el regreso de Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y la incorporación de Arturo Puig (presidente).

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También, Daniel Aráoz (Froilán), Miriam Odorico (Susana Barreto), Luis Gianneo (Garrido), Micaela Riera (Marina), Agostina Inella (Lola), Martín Slipak (Maxi), Mónica Raiola (Martucha), Darío Barassi (Gabriel), Azul Fernández (Chiara Di Lella), Viviana Puerta (Romina Zambrano), Alan Sabbagh (Nacho Barreto), José María Listorti (Quico Morales) y Alejandro Paker (Messina) vuleven en esta cuarta temporada.

Además, cuenta con las participaciones especiales de Luis Brandoni (Polaco), Benjamín Vicuña (Gaspar Schuster), Diego Velázquez (jefe de Gabinete), Claudia Fontán (Clarita), Adriana Aizembergerg (Consuelo Salustri), Jorge D'Elía (General Salustri), Norman Briski (Román Loyola) y Mirta Busnelli (Tatiana).

Las temporadas 1, 2 y 3 de "El encargado" se encuentran disponibles con todos sus episodios en Disney+. Un spin-off basado en Zambrano (Goity) está próximo a estrenarse.

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