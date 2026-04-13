Antes de lo previsto: "El Encargado 4" con fecha confirmada de estreno y tráiler en Disney+

La comedia negra protagonizada por Guillermo Francella regresará muy pronto a la plataforma de streaming. ¿Será el final?

"El Encargado" estrenará su cuarta temporada en Disney+ el 1° de mayo

"El Encargado" estrenará su cuarta temporada en Disney+ el 1° de mayo

Disney Plus (Disney+) presentó este lunes el tráiler y la fecha de estreno de la cuarta temporada de "El encargado", la comedia negra protagonizada por Guillermo Francella.

Todos los episodios estarán disponibles desde el viernes 1° de mayo en la plataforma de streaming.

El inescrupuloso Eliseo (Francella), ahora en la cima del poder, vuelve a lucirse en la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Embed - El Encargado | Nueva Temporada | Tráiler Oficial | Disney+ En esta nueva temporada de "El encargado", Eliseo se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano ("Puma" Goity), amenaza con llevar a Eliseo a la ruina.

El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida. ¿Será el final de Eliseo?