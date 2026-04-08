Netflix acelera One Piece: presentó el tráiler oficial y fecha confirmada para la temporada 3

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Después del estreno de la segunda temporada este 10 de marzo, y que tardó más de dos años en concretarse, la producción ya tiene en marcha sus nuevos episodios y apunta a un lanzamiento mucho más cercano de lo esperado.

Según adelantó Netflix, la temporada 3 se estrenará en 2027 y llevará por subtítulo “La batalla de Alabasta” , anticipando uno de los arcos más intensos de la historia.

La trama retomará directamente los eventos del Grand Line, con la amenaza creciente de Baroque Works y el desarrollo del conflicto en torno al reino de Alabasta.

El arco de Alabasta, uno de los más emblemáticos del manga de One Piece creado por Eiichiro Oda, marca un punto de inflexión en la historia de Luffy y su tripulación. Tras la aparición de Nefertari Vivi, Luffy y su tripulación se involucran en una misión clave: ayudarla a recuperar su país, lo que los enfrentará a enemigos cada vez más peligrosos.

Embed - ONE PIECE Live Action Season 3 is coming in 2027!

El avance también deja pistas sobre lo que viene, incluyendo referencias a Sir Crocodile (Mr. 0), uno de los antagonistas más esperados por los seguidores del manga y el animé. Su presencia anticipa combates de alto nivel y un tono más oscuro y dramático para la serie.

Aunque todavía no hay detalles precisos sobre el calendario completo ni confirmaciones sobre una posible cuarta temporada, todo indica que Netflix busca consolidar un esquema de estrenos más regular.