8 de abril de 2026 - 11:11

Netflix acelera One Piece: presentó el tráiler oficial y fecha confirmada para la temporada 3

A días del estreno de la segunda entrega, la plataforma de streaming promete acelerar los procesos de entrega del nuevo arco.

Netflix presentó el primer tráiler de la tercera temporada de One Piece.&nbsp;

Netflix presentó el primer tráiler de la tercera temporada de One Piece. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Silvina Luna tendrá una serie sobre las diferentes etapas de su vida.

De la mano de Netflix: se confirma la producción de la serie sobre la vida de Silvina Luna
El nuevo documental de Netflix sobre una secta real en Estados Unidos.

Esta noche en Netflix: la serie documental de una periodista que se infiltró en una secta poligámica

Después del estreno de la segunda temporada este 10 de marzo, y que tardó más de dos años en concretarse, la producción ya tiene en marcha sus nuevos episodios y apunta a un lanzamiento mucho más cercano de lo esperado.

Netfliz adelantó el tráiler de la temporada 2 del live action de One Piece.
Netfliz adelantó el tráiler de la temporada 2 del live action de One Piece.

Netfliz adelantó el tráiler de la temporada 2 del live action de One Piece.

Fecha de estreno de la tercera temporada de "One Piece" en Netflix

Según adelantó Netflix, la temporada 3 se estrenará en 2027 y llevará por subtítulo “La batalla de Alabasta”, anticipando uno de los arcos más intensos de la historia.

Cómo continuará la historia de "One Piece"

La trama retomará directamente los eventos del Grand Line, con la amenaza creciente de Baroque Works y el desarrollo del conflicto en torno al reino de Alabasta.

El arco de Alabasta, uno de los más emblemáticos del manga de One Piece creado por Eiichiro Oda, marca un punto de inflexión en la historia de Luffy y su tripulación. Tras la aparición de Nefertari Vivi, Luffy y su tripulación se involucran en una misión clave: ayudarla a recuperar su país, lo que los enfrentará a enemigos cada vez más peligrosos.

Embed - ONE PIECE Live Action Season 3 is coming in 2027!

El avance también deja pistas sobre lo que viene, incluyendo referencias a Sir Crocodile (Mr. 0), uno de los antagonistas más esperados por los seguidores del manga y el animé. Su presencia anticipa combates de alto nivel y un tono más oscuro y dramático para la serie.

Aunque todavía no hay detalles precisos sobre el calendario completo ni confirmaciones sobre una posible cuarta temporada, todo indica que Netflix busca consolidar un esquema de estrenos más regular.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El nuevo thriller de Netflix que destronó a Peaky Blinders 

Intenso e incómodo: el thriller coreano que destronó a Peaky Blinders y es lo más visto en Netflix

Mar de fondo

Con 8 capítulos en Netflix: la serie belga que arrasa en 2026 con drama, poder y secretos familiares

La nueva serie de Netflix sobre apps de citas, llevada al extremo.

Esta noche en Netflix: hasta dónde pueden llegar las apps de citas, según la serie más vista

Las películas infantiles de la productora Illumination que dejarán Netflix.

Hay que verla hoy sí o sí: la popular saga de películas infantiles que se va de Netflix