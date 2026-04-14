14 de abril de 2026 - 16:42

Los golpes trágicos que sufrieron los Enanitos Verdes en su historia

Con la muerte de Felipe Staiti, este lunes en Mendoza, culmina una historia llena de éxitos como pocos ha visto el rock argentino. Pero la banda tuvo que soportar algunos golpes trágicos a lo largo de su trayectoria.

Marciano Cantero y Felipe Staiti, enanos etílicos
Marciano Cantero y Felipe Staiti, enanos etílicos

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Los Andes | Fernando G. Toledo
Por Fernando G. Toledo

Los Enanitos Verdes es, por todo lo lejos, la más importante banda de rock de entre las nacidas en Mendoza. El trono no es discutido: por popularidad, por calidad y cantidad de discos, por influencias, no hay manera de disputarle la cima. Acaso Altablanca pudo ser más influyente y virtuosa. Los Alcohol Etílico parecían destinados a hacerle pata ancha. Karamelo Santo pudo trascender las fronteras. Usted Señálemelo lo ha hecho junto a la movida del manso indie. Pero ningún grupo de rock local llevó a esas cimas el éxito y la calidad, y ninguna está cerca de ser tan escuchado como los autores de La muralla verde.

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Sin embargo, la tragedia parece haberse apoderado de los músicos que la integraron, incluso la irreparable fatalidad.

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Enanitos Verdes en 1988: Daniel Piccolo, Tito Dávila, Felipe Staiti y Marciano Cantero.

Enanitos Verdes en 1988: Daniel Piccolo, Tito Dávila, Felipe Staiti y Marciano Cantero.

El primer episodio de esa trágica estela lo vivieron en 1988, cuando en medio de una gira por México, el coche que los trasladaba tuvo un accidente y en él murió Roberto Cirigliano, encargado de prensa de los Enanitos Verdes. A él le dedicaron el disco Había una vez, de 1989.

Marciano Cantero, Sergio Embrioni, Daniel Piccolo y Felipe Staiti, los Enanitos Verdes que grabaron el álbum debut.
Marciano Cantero, Sergio Embrioni, Daniel Piccolo y Felipe Staiti, los Enanitos Verdes que grabaron el álbum debut.
Marciano Cantero, Sergio Embrioni, Daniel Piccolo y Felipe Staiti, los Enanitos Verdes que grabaron el álbum debut.

Mucho más tarde, en 2010, Sergio Embrioni, el célebre guitarrista que también integró Alcohol Etílico y que grabó el disco debut con la banda, se quitó la vida. Embrioni había dejado la banda en 1985, pero su nombre quedó inscrito para siempre en la historia del grupo.

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En 2022, otro golpe, esta vez más duro para la banda, llegó con el fallecimiento, el 8 de septiembre, de Marciano Cantero. La suya fue una muerte sorpresiva debido a lo rápido que una enfermedad renal le fue detectada y en cuestión de semanas acabó con su vida.

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Las últimas fotos oficiales de Staiti datan del festival Vive Latino en México, en marzo. Foto: Getty Images.

Las últimas fotos oficiales de Staiti datan del festival Vive Latino en México, en marzo. Foto: Getty Images.

A pesar de todo, Felipe Staiti, quien quedó como único miembro original del grupo (Daniel Piccolo ya no integraba el grupo desde 2009), decidió seguir adelante. Junto con los talentosos miembros del grupo, Jota Morelli y Guillermo Badalá, más el resto de la formación, había continuado dando giras internacionales y ofreciendo presentaciones con las grandes canciones del grupo y la voz el propio guitarrista en reemplazo de la de Marciano.

Hasta que este lunes 23 de abril de 2026, la enconada muerte se llevó a Felipe Staiti, para subrayar ese sino trágico que acompañó por mucho tiempo a una banda única: los Enanitos Verdes.

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