Los golpes trágicos que sufrieron los Enanitos Verdes en su historia

Con la muerte de Felipe Staiti, este lunes en Mendoza, culmina una historia llena de éxitos como pocos ha visto el rock argentino. Pero la banda tuvo que soportar algunos golpes trágicos a lo largo de su trayectoria.

Los Enanitos Verdes es, por todo lo lejos, la más importante banda de rock de entre las nacidas en Mendoza. El trono no es discutido: por popularidad, por calidad y cantidad de discos, por influencias, no hay manera de disputarle la cima. Acaso Altablanca pudo ser más influyente y virtuosa. Los Alcohol Etílico parecían destinados a hacerle pata ancha. Karamelo Santo pudo trascender las fronteras. Usted Señálemelo lo ha hecho junto a la movida del manso indie. Pero ningún grupo de rock local llevó a esas cimas el éxito y la calidad, y ninguna está cerca de ser tan escuchado como los autores de La muralla verde.

Sin embargo, la tragedia parece haberse apoderado de los músicos que la integraron, incluso la irreparable fatalidad.

enanitos-verdes-1988 Enanitos Verdes en 1988: Daniel Piccolo, Tito Dávila, Felipe Staiti y Marciano Cantero. El primer episodio de esa trágica estela lo vivieron en 1988, cuando en medio de una gira por México, el coche que los trasladaba tuvo un accidente y en él murió Roberto Cirigliano, encargado de prensa de los Enanitos Verdes. A él le dedicaron el disco Había una vez, de 1989.

Marciano Cantero, Sergio Embrioni, Daniel Piccolo y Felipe Staiti, los Enanitos Verdes que grabaron el álbum debut. Marciano Cantero, Sergio Embrioni, Daniel Piccolo y Felipe Staiti, los Enanitos Verdes que grabaron el álbum debut. Mucho más tarde, en 2010, Sergio Embrioni, el célebre guitarrista que también integró Alcohol Etílico y que grabó el disco debut con la banda, se quitó la vida. Embrioni había dejado la banda en 1985, pero su nombre quedó inscrito para siempre en la historia del grupo.

Marciano Cantero: “Si nosotros pudimos hacerlo, cualquiera lo puede hacer” Marciano Cantero: “Si nosotros pudimos hacerlo, cualquiera lo puede hacer” En 2022, otro golpe, esta vez más duro para la banda, llegó con el fallecimiento, el 8 de septiembre, de Marciano Cantero. La suya fue una muerte sorpresiva debido a lo rápido que una enfermedad renal le fue detectada y en cuestión de semanas acabó con su vida.