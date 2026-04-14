14 de abril de 2026 - 11:02

El comunicado oficial de Enanitos Verdes tras la muerte de Felipe Staiti: no habrá velatorio ni ceremonia

En las redes oficiales de Enanitos Verdes se informó que no habrá despedida pública del músico, por decisión de la familia.

Las últimas fotos oficiales de Staiti datan del festival Vive Latino en México, en marzo. Foto: Getty Images.&nbsp;

Las últimas fotos oficiales de Staiti datan del festival Vive Latino en México, en marzo. Foto: Getty Images. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

A través de un comunicado oficial, Enanitos Verdes confirmó el fallecimiento de su histórico guitarrista y fundador, Felipe Staiti, una noticia que sacudió al mundo de la música en la noche de este lunes y generó una inmediata ola de mensajes de dolor.

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“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti”, expresaron desde las redes oficiales del grupo, en un texto breve pero cargado de emoción.

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El comunicado subraya además el legado artístico del músico: “Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años”.

En el mismo mensaje, la familia del guitarrista agradeció el acompañamiento en este momento de dolor: “La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento”.

Finalmente, despejaron la incertidumbre en torno a un posible velatorio público, como sucedió con Marciano Cantero en 2022, en la Subsecretaría de Cultura. “Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia ”, informaron.

“Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño”, concluye el comunicado.

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