Feriado del 17 de agosto: un finde largo para viajar en bus y descansar

Una buena oportunidad para viajar en bus . El feriado del 17 de agosto en homenaje al General José de San Martín cae domingo en 2025, pero el Gobierno decidió sumar un puente turístico el viernes 15 para que miles de argentinos puedan aprovechar un finde extra largo.

Si analizamos diferentes destinos para viajar, es necesario mencionar a Bariloche (Río Negro). Con paisajes que combinan lagos, montañas y chocolate, Bariloche sigue siendo uno de los destinos estrella. Además, varias agencias suman excursiones al Cerro Catedral o al Circuito Chico incluidas en la tarifa.

Será una buena oportunidad para viajar hacia Chile , como lo vienen haciendo miles de mendocinos desde hace un tiempo, para comprar calzado, indumentaria y tecnología.

Santiago de Chile puede ser una opción para las vacaciones de invierno para los mendocinos.

La capital del vecino país ofrece un paisaje impresionante. Es el corazón cultural, económico y político de Chile , por lo que siempre es un buen lugar para visitar.

Podrás encontrar desde modernos edificios en el distrito financiero hasta barrios bohemios llenos de encanto, como Bellavista o Lastarria, con sus coloridas calles, cafés y vida nocturna. También hay una rica historia palpable en lugares como la Plaza de Armas y sus edificios coloniales.

Además, Santiago es un excelente punto de partida para explorar los alrededores. En poco tiempo podés llegar a viñedos de renombre mundial, estaciones de esquí en los Andes o incluso la costa del Pacífico.

La ciudad tiene un sistema de transporte público moderno y eficiente, con el Metro como su columna vertebral, lo que facilita moverse por sus diferentes barrios. La gastronomía también es un punto fuerte, con una mezcla de influencias locales e internacionales que se disfrutan en sus numerosos restaurantes.

Un destino que sorprende siempre: Córdoba

Córdoba se trata de la segunda ciudad del país y tiene de todo para hacer combinando vida con ritmo capitalino y naturaleza a pocos kilómetros. Por eso, explorar el centro histórico visitando la Manzana Jesuítica, la Catedral y el Cabildo, con almuerzo en Güemes, un barrio con bares, ferias y murales, es un itinerario bien cargado y rico culturalmente.

Puede añadirse una visita a la Ciudad Universitaria y al Parque Sarmiento en la mañana y, por la tarde, recorrer museos como el Emilio Caraffa. Y, en la noche, degustar la gastronomía cordobesa con una cena con vista a Nueva Córdoba para enamorarse de la urbe y querer volver por más.

Merlo, una gran opción para pasar unos días

Villa de Merlo, San Luis Villa de Merlo, San Luis un destino elegido para este finde largo.

Villa de Merlo es casi como una hermana puntana del cordobés valle de Traslasierra. Sus paisajes guardan semejanzas debido a que las provincias de Córdoba y San Luis comparten el cordón serrano llamado Sierras de los Comechingones.

“Geológicamente esta sierra o cordillera constituye una formación precámbrica que recorre unos 100 km aproximadamente. Es parte de las Sierras Grandes, formada por las Altas Cumbres, la Pampa de Achala y el macizo de Los Gigantes”, precisa la página Wikipedia. Y su nombre, claro está, se debe a los habitantes originarios de estas tierras.

Ese enorme cordón montañoso es el marco que rodea a la Villa de Merlo -o Merlo a secas. Merlo está muy bien preparado para el turismo, ya que desde hace años es uno de los destinos elegidos para vacacionar o pasar un fin de semana.

Cuenta con muchos atractivos naturales dispuestos en diferentes circuitos. Un clásico para ver atardeceres y contemplar el paisaje en su plenitud es el recorrido por el Filo Serrano, que es un trayecto de la Ruta Provincial N° 5 que va subiendo por las sierras y ofreciendo distintos miradores para detenerse a observar.

Andesmar: la mejor forma de viajar y con los mejores precios

