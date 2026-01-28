Caminar sobre el escudo de River: la increíble experiencia que tendrá el nuevo Monumental techado

River Plate anunció una transformación histórica que permitirá a los fanáticos caminar por una pasarela de cristal sobre el estadio y sacarse fotos sobre el escudo de la institución.

El plan de River para que sus socios caminen por el cielo de Núñez desde 2026.

River Plate confirmó el lanzamiento de una de las remodelaciones más ambiciosas de su historia: la ampliación y el techado integral del Monumental. Con una capacidad para 101.000 espectadores, la gran novedad que impactó a los socios es la creación de un "skywalk" que permitirá recorrer las alturas del estadio.

Esta nueva etapa de transformación, que comenzará en abril de 2026, busca consolidar al recinto como un espacio de vanguardia a nivel internacional. El proyecto no se limita a cubrir las tribunas, sino que incorpora una atracción turística y visual sin precedentes en el fútbol argentino.

image Un skywalk con la forma del escudo de River La sorpresa mayor para los hinchas llegó con los renders y animaciones que detallan un corredor aéreo sobre la nueva estructura. Se trata de un skywalk, una pasarela de cristal diseñada para ser recorrida con fines turísticos, desde la cual se podrá observar el campo de juego y los alrededores desde una perspectiva privilegiada.

Este atractivo tendrá una particularidad que refuerza la identidad del club: la pasarela tendrá la forma del escudo de la institución. De esta manera, los visitantes podrán caminar literalmente sobre las insignias del club mientras se encuentran en lo más alto de la estructura.

La empresa a cargo de esta ingeniería es la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), líder mundial en techos para estadios. SBP ya implementó soluciones similares en recintos emblemáticos como el Tottenham Hotspur Stadium, que cuenta con una pasarela de este tipo en su techo.