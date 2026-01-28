Caminar sobre el escudo de River: la increíble experiencia que tendrá el nuevo Monumental techado

River Plate confirmó el lanzamiento de una de las remodelaciones más ambiciosas de su historia: la ampliación yel techado integral del Monumental. Con una capacidad para 101.000 espectadores, la gran novedad que impactó a los socios es la creación de un "skywalk" que permitirá recorrer las alturas del estadio.
Esta nueva etapa de transformación, que comenzará en abril de 2026, busca consolidar al recinto como un espacio de vanguardia a nivel internacional. El proyecto no se limita a cubrir las tribunas, sino que incorpora una atracción turística y visual sin precedentes en el fútbol argentino.
Un skywalk con la forma del escudo de River
La sorpresa mayor para los hinchas llegó con los renders y animaciones que detallan un corredor aéreo sobre la nueva estructura. Se trata de un skywalk, una pasarela de cristal diseñada para ser recorrida con fines turísticos, desde la cual se podrá observar el campo de juego y los alrededores desde una perspectiva privilegiada.
Este atractivo tendrá una particularidad que refuerza la identidad del club: la pasarela tendrá la forma del escudo de la institución. De esta manera, los visitantes podrán caminar literalmente sobre las insignias del club mientras se encuentran en lo más alto de la estructura.
La empresa a cargo de esta ingeniería es la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), líder mundial en techos para estadios. SBP ya implementó soluciones similares en recintos emblemáticos como el Tottenham Hotspur Stadium, que cuenta con una pasarela de este tipo en su techo.
Embed - SPURS SQUAD SCALE TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM!
Detalles técnicos y plazos de la megaobra
La construcción de este skywalk forma parte de un plan integral que incluye una quinta bandeja y el techado de prácticamente la totalidad de las tribunas. La obra comenzará la primera semana de abril de 2026 y tiene un plazo estimado de ejecución de 36 meses.
Los puntos clave del proyecto son:
Ampliación de la capacidad: de 85.018 a 101.000 espectadores.
Nueva bandeja: instalación de una grada perimetral 360° sostenida por columnas.
Inversión: un costo estimado superior a los 100 millones de dólares.
Nuevas ubicaciones: incorporación de 16.000 asientos adicionales para socios.
A pesar de la magnitud de los trabajos, el club planificó las tareas para minimizar el impacto en la localía. Se estima que solo se verán afectados un máximo de tres partidos durante los tres años que dure la obra.